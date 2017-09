Bülent Ertekin

Top KAFALIYIZ dediğimde aslında tepki alacağımı düşünüyordum. Bu yüzden yazarken biraz tedirgin idim. Aslında uzun yıllar öncesinde hem amatör, hem profesyonel futbolcu olarak; işin de, sözünde doğrusunun bu olduğunu adım gibi biliyordum.

Zira, bu ülkede en çok konuşulan, izlenilen, yorum yapılan, kavga hatta ve hatta cinayetler işlenen bir spor dalı varsa; oda FUTBOL dur. Buna hiç kimse

" yok canım, hadi yaaa kardeşim " demesin

Sözün özü; kısacası toplum olarak sporla uğraşan herkes TOP KAFALIDIR. Bu konu hakkında gene bu sayfada sizlerle BU ÜLKEDE FUTBOLDAN BAŞKA KONUŞULACAK BİR SPOR DALI YOK MU? diye bir yazı yazmış ve tüm dostlarımdan oldukça müspet manada geriye dönüşler aldım. Bu da bana hem yazmış olduğum tespitlerin doğru olduğunu gösteriyor, hemde bundan sonra yazacaklarım içinde; hem güç, hem moral, hemde yazılacak daha çok konu olduğunun mesajını veriyordu.

Evet, haftanın ortasındayız. Bugün itibari ile spor kanallarında neyi konuşuyoruz? " Ammada soru haaa, neyi konuşuyor olacağız. Tabiiki hafta sonu derbisini "

Tabii ya bizim Doğan doğru söylüyor. Kendisi hatta ve hatta ailecek harbi cimbomludur. lâkin yiğidi öldür hakkını verenlerdendir. Birde fanatık Altay'lıdır. Evet derbi maç Kadiköy'de Fenerin 2-1 lik galibiyeti ile bitti. Lâkin sarı kartlar, atılan oyuncular, fauller, ofsayitler, penaltılar, Şenol Güneş Aykut Kocaman'a şunu söyledi; Kocaman Güneş'e bunu söyledi, yok hakem haklıydı canım... Bitmiyor beyler ve bayanlar

biiit miii yoooor.

Bitmeyecektir.

TOP KAFALIYIZ vesselam.

Bugün, haftanın ortası inanın hafta sonu oynanacak olan ilk lig maçına kadar da devam edecek. Yazın bir kenara " demişti" diyeceksiniz.

Oysa, bugün okuduğunuz gazetelerin spor sayfalarına baktı iseniz o anlı şanlı spor kulüplerimiz için ayrılan -ki her birisi için komple bir sayfa-sayfaların sağ alt köşelerinde belki dikkatinizi çeken (!) gene spor ile alakalı ama diğer spor branşları ile alakalı BAŞARI haberleri vardı.

Gördünüz mü?

Görmediniz değil mi? Görmemeniz normaldir.

Dedik ya; bu ülkede

FUTBOLDAN BAŞKA SPOR BRANŞI YOK YOOOOK YOOOOK.!



Gelelim o haberlere



AYŞEGÜL PEHLİVANLAR



Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yapıldı.2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, toplam 237,7 puanla dünya rekoru kırdı.



HATİCE KÜBRA İLGÜN



Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jones’u yenerek altın madalya kazandı.



2017 Dünya Tekvando Grand Prix serisinin Rabat ayağında kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen organizasyonun son gününde 3 Türk sporcu madalya mücadelesi verdi.



GÜREŞ



Japonya’da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nı, Türkiye 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.



CAN ÖNCÜ



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull MotoGP Rookies Kupası’nda 2017 sezonu sona erdi. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporculardan Can Öncü sezonu üçüncü, ikizi Deniz Öncü de 4. sırada bitirdi.

Can, bu sonuçla önemli bir başarıya imza atarak, kupa tarihinde derece elde eden ilk Türk yarışçı oldu.



Yukarıda; sadece bugünkü ulusal basının spor sayfalarında okuduğunuz bu madalyalı sporcuların haberlerini

ACABA hangi kanalda duydunuz?

ntv spor damı?

a spor damı?

90+1 demi?

Trt 3 spor damı?

Sahi hangi kanalda gördünüz?

Hangisi acaba?

Cevap HİÇBİRİ !

Çünki, onlar spor dalı, yapanlarda sporcu değil.

Ya ne?

Ne mi?

ÜFÜRÜKTEN TEYYARE

SELAM SÖYLEYİN O YÂRE

Çok iddialı oldu değil mi?

Evet, bence de

ÇOK İDDİALI OLDU!

Bu ülkede bir Spor Bakanlığı var. Ülkemizin nüfusuna baktığımızda 2 milyon nüfusuna sahip olan bir ülkenin gösterdiği başarıyı gösteremiyoruz.

O halde;

yanlış giden,

yanlış uygulanan,

yanlış yönlendirilen

yanlışlar yanlışlar var.

Bakanlığın vazifesi seksen milyonluk ( üstelik oldukça iyi bir genç nüfusu olan ülkemizde) sadece futbol değil, sporun bütün branşlarına aynı hassasiyeti göstermesi ve/veya gösterilmesi için elini değil bütün vücudunu çimlerin altına (!) değil pardon yanlış oldu. Tüm spor branşlarının altına koyması gerekmektedir.

Bunun ötesinde bütün ulusal kanalların yöneticileri ve spor yapımcıları ile görüşüp futbol kadar olmasada onun dörtte biri kadar da diğer spor branşları içinde gerekenin yapılması için gerekli tedbirleri almalıdırlar.

Gelecek; futbol kadar

basketbolda,

güreşte,

tekvandoda,

judoda,

masa tenisinde

ve diğer tüm spor branşlarında ve sporcularda.

Artık top kafalı olmaktan sıyrılıp tüm spor branşlarında

altın

gümüş

bronz

madalyaları getiren spor ve sporcuları okumak ve tıpkı televizyon kanallarında futbol tartışıldığı gibi, diğer branşlarında tartışılmasını konuşulmasını istiyor ve diliyoruz.

Olurmu?

Bence BAL GİBİ OLUR.

Yeter ki; başarının sadece futbolda olmadığını gören gözlerin, düşünen beyinlerin olması.



Selâm ve dua ile..