TOPLANAN TESPİH TANELERİ VE İMAMESİ

Bülent Ertekin

Orta doğu ve Arap Dünyası. Osmanlı'nın himayesinde geçen uhuvvet ve suhuletle geçen yılların sonunda adeta bir kördüğüm gibi düğümlendi. Elbette de düğümü bağlayan iblisler öyle istiyorlardı. Yıllarca süren, kardeş kavgaları Ortadoğu'da âdeta kaba bir tabir ile arap saçına dönmüş, bir türlü de çözelemiyordu. Siyonistler ve onların ortakları, asırlık hayallerini Ortadoğu'nun kalbinde; tüm müminlerin kutsal mekânların olduğu yerde adeta terör estiriyor, zulüm üstüne zulüm yapıyordu. Kudus ve Mescidi aksa ağlıyor. Lâkin gözyaşlarını silecek ne bir reçete, nede bir yiğit çıkıyordu. Orta-doğu ve islam coğrafyasının üzerinde ise âdeta gerçeklerden uzak politikalar ile bir örtü serilmiş idi 1.7 milyarlık İslâm dünyası adeta kör, sağır ve dilsiz idi. Adeta üç maymunu oynuyor, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın saikasıyla; vur patlasın çal oynasın yapıyordu. Tesbihin taneleri bir yana, imamesi bir yana dağılmıştı. Osmanlı da bitmiş yeni kurulan Cumhurriyet ve onun idarecileri ise sessizliklerini her daim devam ettiriyorlardı.

Bugün gelinen noktada ise 1.7 milyar İslâm dünyası, Ortadoğu ve müslümanlar için yeni bir sayfanın başlangıcıdır. Bugün, çok ŞÜKÜR ELHAMDÜLİLLAH dağılan İslam birliğinin tespih taneleri toplanmış ve o tespihin imameside

YİNE,

YENİDEN,

DİRİLİŞİN startını; başta ABD ye, sonra İsrail ve tüm hristiyan dünyasına ilan etmiştir.

Bugün, çok şükür ki;

İTTİHADI İSLAMIN TEMELLERİ

atılmıştır..

Bugün, tüm hristiyan ve haçlı dünyasına bu tesbihin imamesi her zaman ve zemin de olduğu gibi gereken ayarı tüm terör devletlerine ve onlara hamilik yapanlara vermiştir.

Mesaj açık ne nettir.

OTURUN! OTURDUĞUNUZ YERDE.

KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR.

HAREM-İ ŞERİF EBEDİYETE DEK MÜSLÜMANA AİTTİR.

Mesajı açık ne net olarak 47 İslam ülkesi tarafından tek bir ses, tek bir nefes ile haykırılmış oldu.

Bugün islam dünyası,

- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Kudüs’ü İşgalci Güç İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddeddi ve kınadı.

- Kudüs-ü Şerif’in yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan sözkonusu tehlikeli beyanın hükümsüz ve meşruiyetten uzak olduğu vurguladı.

- ABD Yönetimi’ni bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulduğu kaydedildi.

- Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan edildi ve bütün devletler Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs’ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet olundu.

- Bütün Devletlere BMGK’nın 1980 tarihli ve 478 sayılı kararını tam olarak uygulama çağrısında bulunuldu. Bu doğrultuda, bütün Devletler;

a) ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan kararını desteklemekten imtina etmeye,

b) Diplomatik Misyonlarını Kudüs-ü Şerif’e taşımamaya davet edildi.

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, derhal sorumluluklarını üstlenmesi, Kudüs-ü Şerif şehrinin yasal statüsünü teyit etmesi, Filistin Devleti topraklarındaki İsrail işgaline son vermesi, Filistin halkının uluslararası korunma altına alınmasını sağlaması, Filistin Davası’na ilişkin aldığı tüm kararları uygulaması ve bu kararlara uyması istendi.

- BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçememesi halinde, İİT üyesi ülkelerin bu ağır ihlali BM Genel Kurulu’nun 377A sayılı “Barış için Birleşme kararı” çerçevesinde BM Genel Kurulu’na götürmeye hazır olduğu teyit edildi.

- İslam Kalkınma Bankası’ndan Filistin projelerine öncelik vererek ve bu doğrultuda özel ve esnek mekanizmalar ve usuller geliştirerek “Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu” aracılığıyla Kudüs’ü Şerif ve diğer işgal altındaki topraklarda ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarına destek olması talep edildi.

Evet, bugün İslam coğrafyasında 1.7 milyar müslüman;

DAĞILMIŞLIĞINA,

YALNIZLIĞINA,

TERK EDİLMİŞLİĞİNE,

son verdi. Dağılan İslam Birliği tekrar bir ve beraber yine, yeniden, tek vücut olma yolunda bir basamak atladı.

Çok şükür ki, dağılan bu tesbih tanelerinin imameside bugün ecdadından miras kalan ruh ile üzerine düşen görevi layıkıyla yapmıştır.

Elhamdülillah.

Şimdi,

BİRLİK,

BERABERLİK,

KARDEŞLİK,

zamanı. Bunu sağlayacak yegâne güç ise;

KURAN-I KERİM,

İSLÂM.

Evet,

Ümitvar ve olmaya da devam edeceğiz.

Zira, zafer hakkın ve hakka inananların olacaktır. Amenna

Biraz sabır.

Biraz gayret.

Biraz çalışma.

En çok ta, dua dua dua.

Gerisi,

tevekkeltü Alallah.

Evet,

TESPİH TANELERİ TOPLANMIŞTIR

İMAME VAZİFESİNİ LÂYIKIYLA YAPIYOR.

YAPMAKTA.

Nice az topluluklar var ki Allah'ın izniyle kalabalıklara galip gelmiştir. Zira Allah (hakikat ve cihat üzerinde) sabredenlerle beraberdir."[27] Bakara 249

"Sevineceğiniz bir şey daha var: Yardım Allah'tandır ve zafer yakındır. Müminlere müjdele" [28] Saf 13

Selâm ve dua ile