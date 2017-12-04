Toprak Dersem Çık!

Nur Çelebi / Editör

TEMA Vakfı 2017-2018 yılı çocuk ve gençlik eğitim programları başlıyor.

Programa Ankara merkez ve ilçelerinden 700 gönüllü öğretmen, 15 bine yakın çocuk ve genç ile katılıyor.

TEMA Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her düzeyindeki çocuklar için geliştirdiği çevre/doğa eğitim programlarına Ankara’dan başvuran öğretmenler TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği nce düzenlenecek bilgilendirme ve koordinasyon toplantısında buluşuyor.

Toplantı 06 Aralık Çarşamba günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Salonu’nda 10.00-15.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

“Milyonlarca çocuğun oyundan, doğadan mahrum dolayısıyla neşeden, yaratıcılıktan, eleştirel düşünceden yoksun büyüdüğünü” belirten TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat ÖZER ; eğitim programları ile çocukları kapalı sınıf ortamlarından, evde bilgisayar, televizyon başlarından doğaya, parklara çıkaracaklarını ifade etti. “Çocukların doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı deneyimler yaşama fırsatı bulması bedensel ve zihinsel gelişimini destekleyecektir” dedi.

Bir yıl süresince uygulanan, 40’a yakın etkinlik içeren TEMA Eğitim Programları, okul öncesi ve ilkokul çocuklarında; çocukların doğada geçirdiği zamanın artırılması ve doğa ile anlamlı bağlar kurmasını amaçlarken, Ortaokul aşamasında, çocukların yaşamın nasıl sürdüğü ve doğaya etkilerini anlamalarını ve giderek çevre sorunlarına duyarlı, çözüme yönelik harekete geçebilen bireyler olmalarını amaçlıyor.