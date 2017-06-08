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TOPTAN SATIŞTA İNDİRİMLİ NEVRESİM TAKIMLARI

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TOPTAN SATIŞTA İNDİRİMLİ NEVRESİM TAKIMLARI
Nevresim takımlarımız oteller, ev kullanımları, hastaneler, huzur evleri ve diğer tüm kurumlar arasında son derece popülerdir.

Bizden toptan nevresim seti almak isteyen müşterilerimiz bizlere http://nevresimtakimi.com.tr ulaşabilirler. 

Nevresim Takımlarımız;

· Kolay ütülenebilir özelliktedir.

· En kaliteli ürünlerle üretilmişlerdir.

· %100 pamuklu kumaştırlar ve harika bir konfor sunarlar.

· Çamaşır makinesinde yıkanmaya uygundurlar.

· Son derece dayanıklıdırlar.

Şu renkler arasından seçim yapabilirsiniz:

Beyaz, Krem, Açık Pembe, Açık Mavi, Açık Yeşil, Fuşya, Turuncu, Sarı, Fıstık Yeşili, Siyah, Koyu Yeşil, Denizci Mavisi, Koyu Pembe isterseniz çok çeşitli baskılı ranforce kumaşlarımızdan da seçebilirsiniz. Sizlere farklı kumaş ve ölçü çeşitleriyle hizmet verebilmekteyiz. Nevresim Seti (takımı) satışlarımız sadece toptandır. Oteller için toptan beyaz renkli poplin, saten kumaşlardan da nevresim setleri sunabilmekteyiz. 

Herkes çocukluğundaki favori nevresim takımını hatırlar. O zamanlarda kim olduğumuza dair önemli bir ipucu da veren bu önemli ev eşyamız aynı zamanda yatak odalarımızın iç dizaynına yönelik ilk zevkimizi de oluşturmuşlardır. Uyurken her tarafımızı saran favori süper kahramanlarımız veya çizgi roman karakterlerimiz gerçekten bizi mutlu etmişlerdir. Nevresim takımımız konusunda çok tutkulu olmamız işte o günlerden itibaren ruhumuza işlenmiştir.

Nevresim takımlarımız oteller, ev kullanımları, hastaneler, huzurevleri ve diğer tüm kurumlar arasında son derece popülerdir. Kolayca ütülenen takımlar ödediğiniz bedelin tam karşılığını verirler ve tamamı üst düzeyde bir konfor için en iyi kalitedeki %100 pamuk kumaşından üretilmişlerdir. Stoklarımızda toptan alan müşterilerimiz için çok geniş bir gamda nevresim takımları bulunduruyoruz. Eğer nevresim takımlarınızı lüks bir duygu hissetmenin yanı sıra iç dizaynınız ile de eşleştirmeniz önemliyse, o halde nevresim takımlarımızın çok çeşitli renkleri gamımızda yer almaktadır. Tüm nevresim takımları makinede yıkanabilir özellikte olup dayanıklıdırlar ve halihazırda önemli oranda bir indirim ile satılmaktadırlar.

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