TRABZON OPERA BALE GÜNLERİ 18 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Trabzon Opera Bale Günleri seyircinin beğeniyle izleyeceği düşünülen bir müzikal, bir bale ve bir çocuk operası ile başlıyor.

İLK TEMSİL MÜZİKAL KOMEDİ BİR TENOR ARANIYOR

Tüm temsillerin Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Hasan Saka Salonu’nda sahneleneceği Trabzon Opera ve Bale Günleri, DOB sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan eserlerden biri olan Ken LUDWIG’in müzikal komedisi “Bir Tenor Aranıyor” ile açılıyor, 18 Nisan 2017, Salı akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, sahne trafiği, neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli kostümleri ile Trabzonlu seyircinin beğenisine sunuluyor. Bir opera topluluğunun temsil öncesi hazırlıkları, yaşadıkları sorunlar karşısındaki pratik çözümleri ve başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.

Programın Devamında Haremin Gizemi Var.

1998 yıllından beri, yurtiçi ve yurtdışında çok kereler seyirciyle buluşturulan Türk balesi “Harem”; Osmanlı İmparatorluğu’nun payitahtı, padişahların evi gizemli haremin kapılarını açıyor. Renkli dekor ve kostümleri, muhteşem danslarıyla büyüleyici bir atmosferde seyirciyi sonuna kadar nefessiz bırakacak haremin hikayesinin reji ve koreografisini devlet sanatçısı Merih Bahar ÇİMENCİLER, dekor ve kostüm tasarımını ise ünlü tarih araştırmacısı Alexander VASILLIEV yaptı. Osmanlı Usûl Müziği eşliğinde 21 Nisan 2017, cuma akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Harem” 2 perde.

Kapanış Çocuk Operası İle Olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen Ulusal Trabzon Opera ve Bale Günleri’nin kapanışı çocuklara ayrılıyor.

Dünya kültürüne mal olmuş renkli bir kişiliği opera diliyle anlatan ve Devlet Opera ve Balesi’nin çocuklara ücretsiz bir hediyesi olan Mustafa ERDOĞAN’ın “Nasreddin Hoca” çocuk operası Trabzonlu minik seyirciler sabah ve akşam olmak üzere iki temsille buluşturulacak. Mersin Devlet Opera ve Balesisanatçıları tarafından sahnelenecek eseri Süleyman TEKİN sahneye koyuyor. Hazır cevaplılığı, gündelik sorunlara hızlı çözümler bulan pratik zekası ve doğrucu öğütleri ile Nasreddin Hoca’nın mizahla yüklü bilge kişiliği, minik seyircilerimize müzik, dans, şarkı eşliğinde eğlenceli bir dille anlatılıyor. Zengin dekor ve kostümü, dansları ve şarkılarıyla Nasreddin Hoca’nın başından geçen olayları, bilinen fıkralarını anlatan ve iki perdeden oluşan eser ile Trabzon Opera ve Bale Günleri sona erecek.

TRABZON OPERA VE BALE GÜNLERİ

(18-23 Nisan 2017 )

(KATÜ Büyük Salon)

18 Nisan 2017, BİR TENOR ARANIYOR Müzik: Ken LUDWIG

Salı Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahneye Koyan: Doğan ÇELİK

Müzikal Komedi / 2 perde

21 Nisan 2017, HAREM Müzik: Osmanlı Usül Müziği

Cuma Ankara Devlet Opera ve Balesi Koreograf: Merih ÇİMENCİLER

Bale / 2 perde

23 Nisan 2017, NASREDDİN HOCA Söz-Müzik: Mustafa ERDOĞAN

Pazar Mersin Devlet Opera ve Balesi Sahneye Koyan: Süleyman TEKİN