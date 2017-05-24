Trafik terörü anneleri aldı

Güldane Kaya

Anneler Günü’nü acı bir şekilde hatırlamamıza neden olan olayda bir trafik ihlali sonucu olması hepimizi üzdü.

13 Temmuz Cumartesi günü Muğla-Antalya Karayolu Sakartepe mevkiinde 24 kişinin öldüğü 10 kişininde yaralandığı kazada hepimizin ciğerleri yandı,

Bir çok evlat annesini bu özel günde kaybetti. Nedeni ise yine bir trafik ihlali,

Maalesef bir kişinin sorumsuzluğu bir çok evladı annesiz bıraktı,

Hatta içlerinde son anda kurtulan bir bebekte babasız kaldı anne’side ağır yaralı,

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Anneler Günü etkinliği için giderken kontrolden çıkan ve alt yola uçan midibüs hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı.

Kaza yapan midibüsün fren sistemindeki arıza nedeniyle üç kez araç muayenesinden geçemediği, aracın son muayenesinin 5 Mayıs 2016’da yapıldığı belirlendi.

Bu olay akıllara trafik cezalarının dahada artırılması gerektiğini ve denetlemelerin sıklaştırılması gerektiğini getirdi.

Herkes trafik canavarlarından şikayetçi...

Türkiye’de her yıl gerçekleşen ortalama 1 milyon adet trafik kazasının en önemli 4 nedeninin, ‘’hız limitine uymama’’, ‘’hatalı sollama’’, ‘’öndeki aracı yakın takip’’ ile ‘’alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanma’’ olduğu bildirildi.

Ülkemizde meydana gelen kazalara baktığımızda çoğunluğunun sürücülerin yanlış davranışlarından ve trafik kurallarına uymamalarından kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle bayramlarda artan seyahatler sırasında kazaların sayısındaki artış daha da çok gözlemlenebiliyor. Bazı temel trafik kurallarına dikkat edilerek oluşabilecek kazalara karşı önlem alabilmek mümkün olabilir.

Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe çoğalıyor ve bunun yanında bilinçsiz sürücülerin de artması ve trafik kurallarına uymamak trafik kazalarını artırıyor. Trafik kazaları maddi hasarlara, geçici veya kalıcı sakatlanmalara ve daha kötüsü ölümlerle sonuçlanabiliyor.

•Alkollü araç kullanma

•Gerekli trafik tecrübesine sahip olamama

•Aşırı hız

•Dikkatsizlik

•Trafik işaret ve işaretçilerine uymama

•Yeterince uyumadan trafiğe çıkma

•Hatalı sollama veya sinyal vermeden sollama

•Normalden fazla yük taşıma

Trafik kazalarından küçük önlemler alarak trafik kazalarından korunabilir veya hasarları en asgari düzeye indirebilirsiniz. Bunun için alınması gereken önlemler şunlardır:

•Mutlaka emniyet kemeri kullanın

•Araç bakımını yapmayı ihmal etmeyin.

•Alkollüyken araç kullanmayın.

•Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.

•Trafikte seyrederken dikkatinizi dağıtacak işler yapmayın.

•Trafik işaretlerine uymaya özen gösterin.

•Trafikte çevreden kaynaklı sorunlar olduğunu fark ederseniz bunu ilgili makamlara bildirin

•Hız limitlerine dikkat edin.

•Sinyal vermeden sollama yapmamaya özen gösterin.

Trafik kazalarından korunmak için sadece sizin değil trafikte yer alan herkesin bu uyarıları dikkate alması gerekir. Unutmayın sizin iyi bir sürücü olmanız yetmez. Karşınızdaki sürücünün de iyi olması gerekir.