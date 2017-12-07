Trump maskaralıkta zirve yaptı!

Eyüphan Kaya

Şu yeryüzünde insanca yaşamak varken, kendi emelleri uğruna yaşanmaz hale getirenlere yazıklar olsun!

Bu gün İsrail, İngiltere ve küçük İsrail’e hizmet eden büyük İsrail ABD son yarım asrın hilelerine damgasını vuran şeytan üçgeni gibi üç ülkedir.

Arz-ı mevud safsatası bu üç devleti hayalperest yapmış, iç ve dış siyasetini buna göre dizayn ediyorlar. Utanmadan bu konuda Tanrıdan da imdat istiyorlar.

En kısa zamanda ABD Ortadoğu’dan defolup gidecek gitmeli, İsrail 1967 sınırları içinde barına bilmek için İslam dünyasına yalvaracak/yalvarmalı ama kalır mı kalmaz mı orasını da bilemem.

“ Her kemalin bir zevalı vardır” derler, buna kemal denmez kemal kavramı iyi hasletlere için kullanılır, ama bu hayalperestlerin zulmü zirve yaptı, artık baş aşağı düşmek durumundadır.

Yine “bir köy başka birkaç köyden göç alarak oluşmuşsa o köyden hayır gelmez” derler, bu da ABD’nin ta kendisidir. Bu ülke 300 yılık geçmişi olan dere bey ülkesidir, Allah aşkına hanginiz bu derebeylik havasını Donald Trump’ta fark etmediniz? Gevezeye bak!

İnsanlığın ABD’ye karşı ayaklanması lazım bence, nasıl mı? Ben söyleyeyim.

Özellikle aklı selim sahibi ABD vatandaşları varsa kendi başkanına karşı seslerini yükseltmeleri lazım,

İnsanlıktan nasibini almış Yahudilerin Trump’ın bu gereksiz, yesiz kararına karşı bağırıp çağırması lazım,

Çin ve Rusya Trump’a “Hoşt!” demesi lazım,

İslam İşbirliği teşkilatı Aralığın 13’ünde Çarşamba günü toplanıyor. ABD’ye karşı her türlü tepkiyi versinler, hiçbir şey yapmasalar, elçilerini oradan çeksinler ve ABD’yi devlet olarak dünyadaki devletlerin kütüğünde düşürsünler, gıyabi cenaze namazının icabına bakarız. Hani ne de olsa orada üç beş tane gariban yaşıyor olabilir ya, o mesele.

Herkes ABD’ye olan borcunu isteyerek, bu şekilde ekonomik dengesini bozsunlar. ABD’ye borcu olanlar da vermekten çekildiklerini beyan etsinler.

*Hele bir süre ABD vatandaşları ekmek su ile idare etsin de görelim endamlarını, yaşamak kolay mı zor mu?

İsrail’in yüzüne tükürme kararını alsınlar ve Filistin’e gitmek isteyen vatandaşlarının memleketinde kalan ailesinin asgari ihtiyaçlarını temin etsinler.

*Bir an evvel İsrail’e dur diyecek BİR MİLYON’luk bir ordu lazımdır diye düşünüyorum.

Çin ve Rusya bu kararların arkasında durduğunu beyan ederek baş belası bir çete devletinden kurtulma imkanımız kolaylaşır, kendileri de derin bir nefes alsın.

Hak ve adaleti tanıyan ne kadar ülke varsa BM’den çekilsin, artık yeni bir dünya düzeni kurmak vacip oldu.

Kudüs insanlığı bir hatırası olarak dünyaya açık, bir açık hava müzesi olmalıdır diye bir karar almak lazımdır diye düşünüyorum.

Ya böyle ciddi bir hamle yapacaksınız ya da ABD’nin entrikaları yüzünden insanlık kan kaybetmeye devam edecek.

Ayıptır, günahtır;

Bu gün yarın ABD kendine gelir dedik olmadı arkadaş,

Ortadoğu ateşine o start verdi, kurtulduk kurtulacağız dedik derken, demek ki daha yetmedi ki, kalktı Müslümanları can evinde vurucu açıklamalarda bulunuyor,

İsrail’in yaptığı zulüm yer ve gök arasını doldurdu bu kadarı fazla diyoruz, o hala bu yetmez diyor,

Senin bu yaptığına “dünyanın ırzına geçmek” denir haberin var mı? Sende haya yok mu?

Böyle kendi kendine ileri geri konuşarak mı dünyada varlığını hissettireceksiniz?