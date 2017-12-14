TRUMP’UN ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD başkanı Trump’un Kudüs İsrail’in başkenti olarak açıklamasının ardından İslam ülkeleri liderlerini kısa zamanda bir masa etrafında toplayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.

İstanbul’da yapılan İslam Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ikiyüzlü utanmaz ABD’nin kirli suratı dünya kamuoyuna teşhir edilmiştir. Belki hatırlarsınız Trump İsrail’i ziyaretinde Netanyahu’ya Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapacağı sözünü vererek açık çek veriyorum diye bir vat de bulunmuştu. İslam ülkelerinden hiçbirinin buna karşı çıkacağını tahmin ederken Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın göstereceği tepkiyi aklına getirmemişti.

İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Trump’un Netanyahu’ya verdiği çek karşılıksız çıkarılmıştır. Biliyorsunuz ticaret kanununa göre karşılıksız çıkan çekin bir cezası olması gerekir. Dünyada lideri olarak dik duruşuyla ve onurlu davranışıyla tanınan cumhurbaşkanımız Erdoğan elbette ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve Birleşmiş Milletlere bu gayrimeşru konuyu taşıyarak elbette ki bir karşılık almasını sağlayacaktır.

İslam ülkeleri nden bazıları arasında anlaşmazlıklar olsa da mesele Kudüs olunca birlik ve beraberlikten ayrı düşmeden Kudüs’ün Filistin’in başkenti olmasında fikir birliği içinde hareket etmeleri takdire şayandır. Ama öyle ama böyle Kudüs konusu Arap ülkeleri için adeta bir test niteliğindedir. Mücadelenin devamı sırasında kimin kimden yana olduğunu hep birlikte göreceğiz. Nitekim daha baştan Suudi Arabistan’ın, Mısır’ın ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İstanbul’da yapılan toplantıya dışişleri bakanı seviyesinde katılmaları kimin kimden yana olduklarını ortaya koymuştur. Buna kanıt İstanbul toplantısı henüz devam ederken İsrail ulaştırma ve İstihbarat bakanı Yisrael Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı Filistin’le aralarında arabulucu olması konusunu görüşmek üzere İsrail’e davet etmesi oldukça düşündürücüdür. Zaten Kral Salman dolara boğdukları ABD’nin yanında yer alacaklarını ikircikli durumuyla belli etmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatının bir masa etrafında toplanmasıyla İsrail’in zırzop Trump’a güvendiği dağlara kar yağmıştır. Şimdi tutunacak bir dal arıyor. Bunun için de en uygun dal olarak Arap Birliğinin dönek ülkelerine güveniyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı nın aldığı karar gereğince bundan böyle Kudüs Filistin devletinin başkentidir. Ürdün’ün başkenti Amman’dan kalkan yolcu uçağının Kudüs’ün üzerinden geçerken “şu anda Filistin’in başkenti Kudüs semalarındayız” anonsunu içine sindiremeyen kaypak Amerika Kenedi Havalimanı’na iniş yaptığında pilot gözaltına alınmıştır. ABD ne yaparsa yapsın, İsrail ne kadar teröristlik yaparsa yapsın Filistin bağımsız bir devlettir ve Başkenti de KUDÜS’tür.

İslam İşbirliği Teşkilatının oy birliğiyle aldığı karara göre artık “Doğu bir itibar ve arabuluculuk kaybıdır. Alınan burara göre ABD hem itibar kaybına uğramış, hem de arabuluculuk görevinden olmuştur.

İİT’ı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki sözünün birinde “Kudüs bizim kırmızıçizgimizdir” diyerek kısa zamanda büyük bir organizasyonu gerçekleştirmesine neden olmuştur. Toplantıya katılan 50 ülkenin aldığı ortak bildiri kararında yer alan hususlar bütün dünya ülkelerinin dikkatini İsrail’in zorbalıkla işgal ettiği Kudüs’e çevirmiştir. Artık herkes gördü ki ABD başkanı Trump’un Kudüs İsrail’in başkenti diye söz verdiği çek tamamen karşılıksızdır, hükümsüz ve gayrimeşrudur…