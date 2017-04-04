  • BIST 88.349
  • Altın 147,666
  • Dolar 3,6477
  • Euro 3,8869
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 21 °C

TSA TÜRK SİNEMASINI DÜNYAYA AÇIYOR

»
TSA TÜRK SİNEMASINI DÜNYAYA AÇIYOR
Türk Sineması Araştırmaları (TSA) sitesine İngilizce dil seçeneği ekleniyor.

1 Mayıs 2017 itibarıyla İngilizce olarak da ulaşılabilecek sitede film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunulacak.

Osmanlı'dan başlayarak Türk sinemasına dair yazılı, görsel ve işitsel tüm materyali titiz bir araştırmayla ele alarak künye bilgilerinin oluşturulduğu Türk Sineması Araştırmaları (TSA), İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası alanda Türk sinemasının tanınırlığını arttırmayı hedefliyor. Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje sonucunda 1 Mayıs 2017 itibarıyla tsa.org.tr adresi üzerinden İngilizce yayın başlayacak.

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) ve İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile üç yıl önce yayına başlayan site, Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkânı sunuyor. İngilizce dil seçeneğiyle TSA, uluslararası alanda Türk sinemasının dünyaca bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekân bilgilerini içeren, yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine ulaşılabilen, film ve kişilerle ilgili büyük bir görsel arşive sahip olan TSA, aynı zamanda geniş makale havuzuyla araştırmacıların da yoğun ilgisini çekiyor. Sitenin İngilizce dil seçeneğinde film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler de yer alacak. Ayrıca Osmanlı’da Sinema, Fantastik Türk Filmleri, Türk Korku Sineması, Belgesel Sinema gibi çeşitli kategorilerde özgün içerikler de dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunulacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KÜLTÜR VE SANATIN YENİ ADRESİ: ALTINDAĞ27 Mart 2017 Pazartesi 10:41
  • Binlerce Sincanlının başvurduğu Kültür Gezileri için kura çekimi gerçekleşti24 Mart 2017 Cuma 12:07
  • Devlet Tiyatroları ‘Dünya Tiyatro Günü’nü Ücretsiz Temsillerle Kutlayacak23 Mart 2017 Perşembe 13:23
  • OPERA BALE GÜNLERİ NİSAN'DA BAŞLIYOR23 Mart 2017 Perşembe 13:19
  • Çağdaş Sanatlar Merkezi “Yenişehir’in Hikayesi” 1920-50’li yılların Ankara’sı sergisine ev sahipliği yapıyor22 Mart 2017 Çarşamba 12:54
  • Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44’üncü yılında Yenimahalle'de anıldı22 Mart 2017 Çarşamba 12:00
  • IŞIL ÖZIŞIK VE RAİF AYDIN'IN ESERLERİNDEN OLUŞAN SERGİ, 25 MART'TA ARTEV SANAT GALERİSİ'NDE AÇILACAK20 Mart 2017 Pazartesi 12:11
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Frankofon Filmleri Günleri”ni sinemaseverlerle buluşturuyor20 Mart 2017 Pazartesi 12:09
  • “Orada Duruverseydi Zaman” müzikli belgeseli ile Yenimahalleliler tarihte muhteşem bir yolculuğa çıktı19 Mart 2017 Pazar 12:51
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Hoşgeldin Bahar” adlı konser düzenlendi18 Mart 2017 Cumartesi 12:35
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim