TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu'nun “Halk Oyunları ve Bale Gösterisi” ile izleyenleri büyüledi

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim alarak dans etmeyi öğrenen Yenimahalleli minikler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdikleri “Halk Oyunları ve Bale Gösterisi” ile izleyenleri büyüledi.

Halk oyunları ve balede hünerlerini sergilemek için Yıldız Kenter Salonu’na gelen küçük dansçıları aileleri de yalnız bırakmadı. Heyecanla çocuklarının sahneye çıkmasını bekleyen anne ve babalar Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

Profesyonel dansçılara taş çıkardılar

İlk olarak Çaykovski ve Strauss Polka’nın muhteşem müzikleri ile Pembe Periler, Kuğular, Fındıkkıran Balesi Vals, Rus Dansı Solo, İyiler Periler ve İspanyol Dans isimleriyle bale yapan minikler, daha sonra da Kafkas, Van, Artvin ve Mardin Yöresi’ne ait halk oyunları ile profesyonel dansçılara taş çıkardı.

Aileler duygusal anlar yaşadı

Alkışların bir an olsun dinmediği tıklım tıklım dolu olan salonda, çocuklarını mutluluk gözyaşları içerisinde izleyen aileler, ellerindeki kameralar ile anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Gösteri sonunda bazı anne ve babalar çiçek vererek ve sarılarak çocuklarını tebrik etti.