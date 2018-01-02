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TÜBİSAD tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor

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TÜBİSAD tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

Kampanya ile anaokulundan liseye kadar her seviyede öğrenciye, elektrikli ve elektronik eşyaların da atık olabileceği ve içerdiği gerek tehlikeli gerekse kıymetli maddelerden dolayı mutlaka geri kazanılması gerektiği anlatılıyor.

Ödüllü kampanya 18 Mayıs 2018’e kadar

Aynı zamanda 18 Mayıs 2018’e kadar devam edecek bir ödüllü kampanya da sürdüren belediye ve Yenimahalle Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği, bu kapsamda düzenli olarak elektronik atık toplayan her okula öğrenci sayısına bağlı olarak çeşitli hediyeler verecek.

Atıklar her Cuma ve Cumartesi toplanacak

Öğrencilerden ve öğretmenlerden her Cuma ve Cumartesi toplanacak elektronik atıklar, lisanslı firma aracıyla Geri Dönüşüm Tesisine götürülecek ve burada sınıflarına ayrılarak geri kazanımı sağlanacak.

Topladıkları atıklar ağırlığına göre derecelendirilecek olan okullara ve öğrencilere teşekkür belgesi, selfie noktası, Hoparlör ses sistemi, spor topları seti, okul adına ağaç, laptop, projeksiyon, frisbee, saksıda tohum, masa tenisi ve satranç takımı hediye edilecek.

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