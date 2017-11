Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Keçiören’in son yıllarda artarak devam eden gelişimi, emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı.

Keçiören Belediyesi ’nin şehir planlama ve altyapı konusundaki başarılı çalışmaları sonucu gayrimenkul alımı ve oturum alanı olarak tercih edilmesi ile birlikte Keçiören'de Ekim ayında 2.080 adet konut satıldı. Keçiören'in ardından 1.998 konut satışı ile Çankaya 2. olurken, onu 1.567 konut satışıyla Mamak, 1.350 konut satışıyla Yenimahalle takip etti.



HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Hizmet belediyeciliğinin yanı sıra katılımcı belediyecilik ilkesiyle de hareket ettiklerini ve Keçiören'in her geçen gün geliştiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören, kentsel dönüşüm projeleri, mahallelere yapılan topyekün yatırımları, örnek ve öncü belediyecilik uygulamaları ile gayrimenkul yatırımlarında ilk sıralarda yerini alıyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca da konut satışında Ankara'da birinci, Türkiye'de ikinci olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Biz Keçiören'in bir bütün olarak gelişmesinden yanayız, bu nedenle her mahallesine ayrı bir özen gösteriyor, planlamalarımızı o mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz." dedi.



Ovakent, Hacıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi gibi birçok yeni çalışmanın da başladığına dikkat çeken Başkan Ak, " İmarı tamamlanan, altyapısı, ulaşım planı, çevre düzenlemesi en ince ayrıntısına kadar planlanan Yeni Keçiören'in doğduğu Ovacık'ta inşaatlar hızlı bir şekilde ilerliyor. 10 yıl içinde 130 binlik bir nüfus bekliyoruz." ifadelerini kullandı.