Tüketici Hakları Derneği’nden Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti

Tüketici Hakları Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Cem Kazdağ ve yönetim kurulu üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sivil toplum kuruluşlarına kapısının açık olduğunu ifade eden Başkan Yaşar “Yenimahalle’de yaptığımız her hizmeti ‘halk bunun neresinde’ anlayışıyla yapıyoruz. Halka dokunmayan hiçbir işe imza atmıyorum. Yenimahalle bugün itibarlı bir tüccar haline geldi. Sivil toplum kuruluşlarının da yaptıkları hizmetlerin halk yararına olduğunu biliyorum. Bu nedenle sizlerle işbirliği yaparak daha fazla yurttaşımıza ulaşmış oluyoruz. Birlikte fazladan bir vatandaşımıza bile fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Yaşar’a el emeği teşekkür

Heyet; 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Yenimahalle’de yapacakları organizasyon hakkında Başkan Yaşar’a bilgi verirken, belediye işbirliği ile yapılan çalışmalar için de Yaşar’a teşekkür etti.