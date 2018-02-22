Tüm geliri çocukların eğitimi için kullanılacak

İrem Subaşı / Editör

25 Şubat Pazar gününe kadar sürecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı ’nda birbirinden ünlü yüzlerce yazar okuyucularıyla bir araya geliyor.

Bu haftasonu da birbirinden ünlü yazarlar imza günlerinde Ankara’da okurlarıyla buluşacak. Söyleşilerin de olacağı 12. Ankara Kitap Fuarı’ndaki değerli yazarlarımızdan Mustafa Durmuş'un Tomris’ten Rabiaya adlı kitabının geliri çocukların eğitimi için kullanılacak..

Tüm geliri çocuklarımızın eğitimi için kullanılan "Tomris’ten Rabiaya" adlı kitabımın imza günleri için Ankara kitap fuarında olacağım. (Cuma-Cumartesi-Pazar)

Varlığınızla onurlandırmanızı rica ederim.

Saygılarımla

Mustafa Durmuş