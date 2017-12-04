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Tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü’nü tebrik ediyorum

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Mustafa Toruntay

Yerin binlerce altında, gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü’nü tebrik ediyorum.

Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madencilik, çağlar boyunca gelişime en büyük katkı sunan sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da yeraltı kaynakları insanın yaşamını sürdürülebilmesinde belirleyici olmuş en önemli etkendir.

Yeraltı kaynaklarımızı her türlü tehlike ve zorluk altında, inatçı doğa koşullarıyla mücadele ederek çıkaran madenci kardeşlerimize, toplum olarak vefa borcumuzvardır. Çünkü, yer altında çalışan her bir emekçimizin döktüğü ter ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine katkı anlamına gelmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; yerin binlerce altında, gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü’nü tebrik ediyorum.

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