Tüm öğrencilerimize selam olsun

Eyüphan Kaya

Öğrencilerimize tebessümle bakmak,

Öğrencilerimizin hal hatırını sormak,

Öğrencilerin asgari ihtiyacını gidermek hepimizin görevidir.

Peki biz kimiz?

Öğretmeniz,

Veliyiz,

Esnafız,

Belediyeyiz… vs.

Öğrencilerimiz bilmeli ki hepimizin asıl hedefi her öğrencimizin insani değerlerle barışık, bilim ile uyumlu, etrafına enerji veren, kendinden emin kimseler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Dürüst olmak,

Helal harama dikkat eden,

Alın terinin değerini bilen,

Hak ve adaleti önemseyen,

Meslek erbabı kimseler olarak öğrencilerimizi yetiştirmek boyun borcumuzdur.

Müslüman çocukları iseler, yaş da uygunsa Allah’a secde edip gerçek özgürlüğü tadabilmelerine imkan vermektir, görevimiz.

Bunun için bize ne düşüyorsa yapmakla yükümlüyüz.

Öğretmenim, kısa bir tatilden sonra tekrar mektebe dönen öğrencine selam vermeye hazır mısın? İşte geliyor bir cevher, her türlü ilgiye değer, hem mesleki hem branş açısından senden ilgi bekler, rehberlik bekler,

Ey veli, okul açıldı ben artık öğrenciden kurtuldum demeyesin, bu dönem en az üç kere okula gitmeyi unutma!

Birincisi tatil sonrası üçüncü haftada,

İkincisi normal veli toplantısında,

Üçüncüsü veli toplantısından bir ay sonra okula gitmeyi unutmayın!

Okul yönetimi, veli, sınıf rehber öğretmeni ve ders öğretmenleri biri diğerinden haberdar ve diyalog içinde olmaları lazım çünkü insan yetiştiriyorsunuz kabak yetiştirmiyorsunuz ona göre!

Esnaf, hayatın her alanında karşımıza çıkan esnaf, öğrenciye kolaylık sağlamak düsturun olsun, öğrencinin satış gücü yok ama öğrenciye bir şey satarken muhakkak öğrenci indirim payın olmalı, satışlarda öğrenci indirimini belirterek kolaylık sağla ki öğrenciler bir değer olduğu hissedilsinler.

Belediyemize gelince muhtaç öğrencilerimize kırtasiye, yol ve yemek desteği vermeyi unutmayın!

Ya öğrenciye ne demeli?

Kıymetli öğrencim dikkat ettiyseniz öğretmeni, veliyi, esnafı, belediyeyi sana selam durmak için göreve çağırdım. Artık bunun değerini bil. Öğrencilik yıllarında kendine düşeni yaparsanız geleceği Allah bilir ama tecrübeler gösteriyor ki hayatın kolaylaşır.

Gel dişini sık, az daha gayret et, maddi manevi açıdan mesafe kaydet bu toplum senden başarı bekliyor, yani gelecek kuşakların bizden daha iyi bir başarı elde etmelerini bekliyoruz.

Beklentim budur siz ne diyorsunuz?