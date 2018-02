TÜMTİS’in mesnetsiz açıklamalarına alıştık

Mustafa Toruntay

Gaziantep Gazi Ulaş A.Ş. ’de çalışan hiçbir üyemiz baskı ya da herhangi bir yaptırımla bize üye olmadı. Bunu söyleyenler kimleri nasıl kendi sendikalarına üye yapıyor önce onu açıklasınlar.

Hiçbir işveren durduk yere bir işçinin iş akdini sonlandırmaz. Öncelikle sorunun ne olduğunu iyi öğrenip, gerçekleri saklamadan açıklama yapılmalıdır. İş akdi sonlandırılan bir işçi amirlerine itaatsizlikten dolayı, iki tanesi de var olan bir sorunu işvereniyle değil medya ile paylaşmasından dolayı işten çıkarıldı. Diğer işten çıkarılan arkadaşların da, yürürlükte olmayan ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS)’nde bulunmayan bir maddeyi bu bizim hakkımız diyerek dava açtıkları ve çalışma barışını bozdukları için iş akitleri fes edildi. Ayrıca işten çıkarılan işçilerin tümü iş yeri disiplin kurulu kararıyla işten çıkarılmış ve kurulun aldığı bu karar çalışanlara tebliğ edilmiştir. Bu yüzden kimse laf ebeliği yapmasın. Kaldı ki, biz sendikalar arasında en şeffaf olan sendikayız. Her ne yapıyorsak gizlemeden, saklamadan ve hepsinin arkasında durarak yapıyoruz. Sektöründe lider olan bir sendikayı, bu gibi ucuz oyunlarla yıpratacağını sanan aklı evveller daha önce olduğu gibi bu sefer de hüsrana uğrayacaklar. Ayrıca altını çizerek belirtmek isterim ki; bırakın bizim üyemiz olmayı, kapımıza gelen her emekçi kardeşimizle yakından ilgileniyoruz. Görüşme talep ettik ama görüşmediler sözünü asla ve kati surette kabul etmiyorum. Benim telefonum her üyemizde var ve her üyemiz gece gündüz bana çok rahat ulaşabilir.

Ayrıca bu konu ortaya çıkınca, hem ben hem de sendikamızın yetkilileri işten atılan üç üyemizle detaylı bir görüşme gerçekleştirdik.

TÜMTİS asılsız iddialardan besleniyor