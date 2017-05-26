Tunuslu protest besteci, gitarist ve solist Emel Mathlouthi yeni albümü “Ensen”in Türkiye Prömiyeri için ilk kez Ankara’da

Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Emel Mathlouthi 2012’de yayınladığı ve Arap Baharı’nın yaşandığı günlerde tüm bölgenin marş olarak benimsediği parçası “Kelmti Horra” (Kelimelerim Özgür) ile ismini duyurdu. Mathlouthi’nin şarkıları Tunus’un sınırlarını aştı. Klasik müzik ve caz dinleyerek büyüyen ama aynı zamanda Pink Floyd, Bob Dylan ve Joan Baez hayranı Mathlouthi’nin ateşli ve coşkulu müziğinin ilhamı da, bu çok kültürlü gelişim süreci oldu. Arapça şarkı sözleri sadece Tunus’a değil, tüm ülkelerdeki insan haklarına ışık tutan, özgürlüğü ve barışı kucaklayan Emel Mathlouthi, Studio Cite des Arts’da kaydettiği albüm “Ensen” ile dünya turuna başladı. Her yıl düzenlenen Fransız müzik bayramı “Fete de la Musique”de performans sergileyen Emel Mathlouti, acı ve cefayı hayallere dönüştüren şarkı sözleriyle dinleyenlerin umut tohumları serpiyor.
Fransız Kültür Merkezi Ramazan konserleri dizisi 9 Haziran’da sahne alacak olan Yer Bakır – Titi Robin beşlisi ile devam edecek ve 21 Haziran’da Kolektif Istanbul konseri ile son bulacak.
1 Haziran Emel Mathlouthi
21.00 Meb Şura Salonu
9 Haziran Yer Bakır - Titi Robin beşlisi
21.00 Cer Modern
21 Haziran Kolektif Istanbul
20.30 Kuğulu Park
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