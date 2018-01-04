TUNUS’TAN ZEYTİNYAĞI İTHAL EDECEK MİŞİZ!

Ergün Aydoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus ziyaretinde Tunus’un haline acımış! Gelin bu cari açığı düşürelim. Örneğin bir zeytinyağı ithalatı olabilir. Arkadaşlar bu konuda çalışma yapacak, diyor. Kendi cari açık sorunumuz çözdük şimdi sıra, Tunus’a geldi.

Peki neden zeytinyağı ithalatı? Bizim zeytinyağı üretimimizde bir yetersizlik mi var? Üretim açığı mı var? Kendi ülkenizin üreticisine bir kastınız mı var?

Nedir bu zeytin ile ilgili derdiniz? Zeytinden ne alıp veremediğiniz var?

Tamam zeytinliklere göz diktiniz, zeytin üretimi dışında, zeytinlik alanlarını; imara açmak, sanayiye tahsis etmek, taş ocakları, maden ocakları… amaçlarınızdan bir türlü vazgeçmiyor bunları yapabilmek için iktidar döneminizde 7 kez zeytinlikleri TBMM gündemine getirdiniz. 2010 yılında da büyük mücadeleler verdik zeytin sahalarını korumak için. Türkiye’nin bütün bölgelerini gezerek muhteşem bir rapor hazırladık. Ama niye ikide bir ya imara açmak için, ya da ithalat yoluyla zeytin üreticisini tedirgin ediyorsunuz?

Şimdi tam zeytin hasat zamanı, rekolte yüksek, kaliteli. Üretici mutlu. Ham zeytinyağı 12 TL, sızma zeytinyağı üreticiden 14 TL’ye alınırken ülkeyi yönetenlerin Tunus’tan zeytinyağı ithal edeceğiz açıklamaları, bütün piyasayı olumsuz etkiledi, tüccarın beklemesine yol açtı, alımlar durdu, zeytinyağı piyasasını altüst ettiniz.

Tunus’un cari açığını kapatalım, Tunus üreticisini destekleyelim derken; kendi ülkenizin zeytin üreticisi ne olacak? Bu çıkışınızın kendi zeytin üreticinizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyor musunuz?

Gelelim zeytin üretim kapasitemize. Türkiye zeytin alanlarında beşinci, zeytin üretiminde dördüncü, zeytinyağı üretiminde ise altıncı sırada. Üretimde öne çıkan ülkeler İspanya, İtalya, Yunanistan, Fas, Tunus, Suriye, Portekiz, Cezayir, Mısır ve Arjantin.

Türkiye zeytinyağı üretiminde İspanya’nın ardından dünya ikinciliği hedefi var. Zeytin üretiminde 2 milyon tonu aşacağı. Zeytinyağı ihracatında İspanya 3, İtalya 1,6 milyar dolar kazanırken zeytinin anavatanı olan Türkiye, zeytin ve zeytinyağında elde ettiği gelir 190 milyon dolarda kalmıştır. Zeytin üreticileri ihracatta yeni Pazar arayışının sürmesi gerektiğini ifade ederken Tunus’tan zeytinyağı ithalatının gündeme gelmesi üreticiyi tedirgin etmiştir.

Türkiye ilk kez bu yıl zeytin üretiminde rekor kırmış. Üretimin 2,1 milyon tona ulaşması bunun yaklaşık, 1,5 milyon tonluk kısmının yağlık geri kalanı ise sofralık olarak ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunus’tan yaptığı ithalat açıklaması bile yetti, fiyatları doğrudan etkiledi. Tüccar alımları durdurdu, üretici toplayıcı ücretlerini, yaptığı masrafları; mazot, gübre, ilaçlama, yağ sıktırma parasını karşılayabilmek için yağını satacak alıcı bulmakta zorlanmaktadır.

Tunus’a destek, kendi üreticimize; köstek…

Tunus’ta 80 milyon zeytin ağacı var. Dünya yıllık zeytinyağı üretim ortalaması 3 milyon ton, bu üretimin üçte birinin AB ülkelerine, Tunus’un yüzde 8’lik bir üretim gücüne sahip olduğu. Tunus’ta kişi başı zeytinyağı tüketim oranının yaklaşık 8 kilogramdır.

Zeytin üreticisi ülkelerde kişi başı zeytinyağı tüketimi Yunanistan’da 21 kg, İtalya 11,5 kg, İspanya 13 kg, tüketim yapılırken Türkiye’de ise yıllık kişi başına zeytinyağı tüketimi sadece 2,1 kg seviyesinde hesaplanıyor.

Yıllarca zeytinci zarar ediyor, fiyatlar düşük maliyetleri karşılamıyor, zeytinciye destek verilsin mücadelesi verildi, son birkaç yıldır fiyatlar maliyetleri karşılar, üretici emeğinin karşılığına alır hale gelmişken, Tunus’tan zeytinyağı ithal edelim haberleri piyasayı altüst etmeye yetti.