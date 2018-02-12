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Türist rehberi öğrencileri, stajlarını Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesinde aldıkları eğitimle tamamladılar

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Türist rehberi öğrencileri, stajlarını Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesinde aldıkları eğitimle tamamladılar
Çeşitli üniversitelerinin turist rehberliği bölümünde okuyan üniversite öğrencileri 1 aylık stajlarını Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesinde aldıkları eğitimle tamamladılar.

Türkiye Rehberler Birliğinin düzenlediği üniversite öğrencileri okul bitirme staj çalışması kapsamında 31 günde Çanakkale, Efes, Çorum Alaca gibi tarihi ören yerlerini gezen öğrenciler Polatlı'nın tarihi değerlerine hayran kaldılar.

POLATLI BELEDİYESİNİN YAPTIĞI TURİZM ÇALIŞMASI ÖRNEKTİR

Üniversite öğrencileriyle deneyimlerini paylaşan Ülkesel Turizm Rehberi Serhan Güngör, Polatlı Belediyesinin gerçekleştirdiği turizm çalışmasının diğer yerel yönetimlerin örnek alması gerektiğini söyledi. Güngör, “Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezinin, Türkiye'de tarihi değer içeren bütün bölgelerdeki yerel yönetimler tarafından örnek alınmasını diliyorum. Burada oluşturulan bilgi, belge , arşiv çalışması, kurulan kütüphane çok önemlidir. POTA'da Sakarya Meydan Muharebesiyle ilgili ciddi akademik bir kütüphane oluşmaya başladı...

Polatlı'da yürütülen çalışmaları çok olumlu görüyorum. Polatlı, Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere örnek olacak çalışmaları gerçekleştiriyor. Polatlı Belediyesinin Tarihi değerlerini tanıtma çalışmasını çalışmayı çok takdir ediyorum.” dedi.

Polatlı Belediyesinin çalışmasının tüm yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini belirten Serhan Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: “ Türkiye'de yerel yönetimlerinde hem kültürüne hem tarihine, hem de burayı gezmek için gelen insanların turizm ekonomisine faydası olması gerekiyor. Bu açıdan Polatlı Belediyesinin faaliyetlerini – yüksek lisans tezim bu konuyu içerdiği için bu konuyla yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum - 10 yılı aşan zamandır takip ediyorum. Polatlı ve Sakarya Savaşı alanlarının on yılda nereden nereye geldiğini çok yakın izliyorum. Buradaki çalışmaları başta Belediye Başkanı Mürsel bey ve Kadim Bey olmak üzere emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları takdir ediyorum.

Müze gezi öncesi ciddi akademik bilgi veren bir merkez halini almış. Geziye katılanlara doğru, ciddi bilgi veren bir merkez. Bu ok önemli. Bu çalışmalar örnek alınacak, çok faydalı işlerdir. Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu kurumla işbirliği halinde çalışmasını ve yaptıkları her işte evrensel standartları gözetmesini bekliyorum. “

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç ise, “ Savaş turizmi rehberliği yapan kişilerin gruplarıyla Polatlı’ya uğramaları bizim için büyük bir kazançtır. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi olarak genç rehberleri Şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk.” diye konuştu

Kadim Koç şunları söyledi: “üniversitenin 4 yıllık turizm ve rehberlik bölümünden mezun olan öğrenci grupları, sevgili dostum Serhan Güngör öğrencilerin eğitimini üstlenmiş Uluslar arası bir rehberimizdir. Uzun yıllardır, muharebe alanlarını inceleyen birisidir... Eğitim sürecinin sonunda mutlaka rehberleri getiriyor ve Polatlı'nın değerlerini bu rehberlerle paylaşıyor. Bu da Polatlı için büyük bir kazanç, bu gurupların Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezine uğramaları, buradan bilgi almalara ve ardından sahaya çıkmaları, Polatlı'nın tarihi açısından çok önemli. Bütün bunlar ileride yüz binlerce turisti gezdirecek olan genç rehberlerin mutlaka Polatlı'yı da gezi programlarına dahil etmeleri, burada uzun vakit geçirmeleri anlamına geliyor. “

Üniversite öğrencilerinden oluşan 120 kişilik grup POTA Müzesinin ardından Duatepe anıtı ile Gordion müzesini gezdiler. Grup daha sonra Polatlı'dan ayrıldı.

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