Türk Dili konuşan ülkeler geleneksel sanatlar festivali yapabiliriz

Halim Utlu / Gazeteci

Hiç yapılmayan Türk Dili konuşan ülkeler geleneksel sanatlar kongresi veya festivali yapabileceklerini, böyle bir projede kendilerine destek olunmasını isteyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ'da bu sanatları yaşatmaya çalıştıklarını, bu sanatçılara da her türlü desteği verdiklerini, ancak uluslararası bir toplantı için kendilerine maddi ve manevi katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki "Ulucanlar ve Hamamönü’nde iki sanat sokağımız, çok sayıda atölyemiz var. Pek çok farklı sanatçı, kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara yeniden hayat veriyor. Bu atölyelerde sanatçılar hem eğitim düzenliyor, hem de satış yapabiliyor. Ülkemize yeni sanatkarlar, zanaatkarlar kazandırıyoruz. Usta-çırak geleneğini de canlandırıyoruz. Türkiye’de sanat para kazanmıyor ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Old City denilen Ankara’nın tarihi alanlarının sanatçılarla, kitapçılarla dolu olması gerekiyor." dedi.

Altınköy Açık Hava Müzesi ile doğal, nefes alınan köy ortamı oluşturduk

Başkan Tiryaki "Altınköy Açık Hava Müzesi ile Ankara’nın ortasında doğal, samimi, nefes alınan bir köy ortamı oluşturduk. Avrupa’dan ve Türkiye’nin her tarafından çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyoruz. Gelecek nesillerimize geleneklerimizi, doğal, sade yaşamı aktarmak, köy hayatı hakkında bilgilendirmek için de önemli bir merkez oldu. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin içinde 4 tane daha müze var. Altınköy’de yaz boyunca Anadolu’nun farklı yörelerinden geleneksel sanatları yaşatan sanatçılarımızı ağırlayarak destek oluyoruz. Sanatçılar konaklamalı olarak kalıyorlar ve yemeni, çarıkçı, kaşık ustası, dokuma, sepet ustası, demirci, kalaycı gibi farklı zanaatkarlar, ziyaretçilere bu sanat dallarını tanıtıyorlar." müjdesini verdi ve analara, babalara, dedelere seslenerek;çocukların, öğrencilerin alışveriş merkezi (AVM) yerine, müzelere götürülmesine dikkat çekti;

“Çocuklarınızı, öğrencilerinizi alışveriş merkezi (AVM) yerine müzelere götürün. Kendi kültürel miraslarımızı tanıması, kimliğimize, değerlerimize sahip çıkması geleceğimiz için önemli. Öğretmenlerimizin de öğrencilerini doğru yönlendirmesi gerekiyor. Örneğin yeni açacağımız “Şair ve Yazarlar Müzesi"ni her öğrenci görmeli. Bugün tıp fakültesinde okuyan bir genç, Ahmet Yesevi’yi tanımıyorsa, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Onlara müzeyi sevdirmeli, bu kültürü aşılamalıyız. "

Ankara’nın en eski yerleşim merkezi Altındağ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği “Kültür Sanat Buluşmaları” kapsamında, gazetecilerle bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı VeyselTiryaki,Hamamarkası’ndaki Mevlit Konağı’nda düzenlenen akşam sohbetine ev sahipliği yaptı ve kültür ve sanat alanında Altındağ’daki değişimi paylaştı.Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Oğuzhan Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda kültür sanat muhabirinin katıldığı kültür ve sanat buluşmasında,“Eskiden sokaklarına girilmeyen, kaderine terk edilmiş bir Altındağ vardı. Başkentin kalbinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Tarihi ve kültürel değerlerimize de sahip çıktık. Hedefimiz, Altındağ’ı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir cazibe merkezi haline getirmek” diyen Tiryaki,“Ankara deyince akla ‘Altındağ’ gelsin istiyoruz. Ankara’nın en eski yerleşim merkezi burası. Tarihi geçmişine, taşıdığı değerlere yakışan bir yer haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Ankara’da tarihin, kültürün ve sanatın merkezi artık Altındağ’dır

Altındağ’ın tarihi dokusuna sahip çıkarak, koruyarak, kollayarak eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak istedik. 2008'den itibaren tarihi koruma projelerimizi hayata geçirdik.Kent içinde kalmış kültürel ve tarihi değerleri olan yapılarda restorasyon çalışmasının ilkini Hamamönü’nde gerçekleştirdik. Ardından Hamamarkası’nı da turizme kazandırdık. Ulucanlar Cezaevi’nin olduğu bölgeye kadar çalışmalarımızı genişlettik. Bölgenin kültür ve sanat aktivitelerinin yapılacağı bir merkez olması için çabaladık. Bugün Hamamönü ve Hamamarkası Ankara kültürünün ve tarihinin yansıtıldığı, sanat galerilerinin olduğu, önemli akademik toplantılara ev sahipliği yapıldığı, sanatın her türlüsünün icra edildiği bir yere dönüştü. Ankara’da tarihin, kültürün ve sanatın merkezi artık Altındağ’dır.” şeklinde konuştu.

Çocuklarımızın zihinsel dünyalarını geliştirmeliyiz

Başkan Tiryaki, Altındağ'da yaptıklarını şöyle özetledi;“Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için eğitimin, kültürün ve sanatın önemi çok büyük. Çocuklarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Zihinsel dünyalarını geliştirmeliyiz. 10 yıldır çocuklar, gençler, kadınlar ve aileler için kültürel ve sosyal dönüşüm projelerine imza atıyoruz. Kadın kültür merkezleri ve gençlik merkezlerinde, kadınları ve gençleri kültürle, sanatla buluşturuyoruz. Yeteneklerini ortaya çıkarmaları için de fırsat sunuyoruz. Sinema ve tiyatro başta olmak üzere, farklı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyoruz. Ankara’daki tüm müzeleri gezdiriyoruz.

Altındağ’da 50 tane kültür merkezi yaptık. Buralarda çok farklı aktivitelere imza atılıyor.Kadınlardan oluşan bir tiyatro topluluğumuz var. Kültür ve sanatla buluşanların dünyası değişiyor. Altındağ’da 10 yıl önce oturacak iki mekan yokken, artık birçok toplantı bölgemizde yapılıyor. İnşaatı devam eden iki tane büyük kültür merkezimiz var.

Mevlevilik eserleri olan St. Petersburg’lu sanatçı gurubu da Altındağ'da olacak

3 tane Kına Konağımız var ve 365 gün tamamen dolu. Hamamönü söyleşilerinin yapıldığı Kabakçı Konağı’na benzer bir yer daha yapıyoruz. Adı da Mevlevihane olacak. Yakında açacağız. Sanatçılara vereceğimiz yerler var ve inşaatı devam ediyor. Rusya’dan St. Petersburg’dan bir sanatçı gurubunun Mevlevilikle ilgili çok güzel eserleri var. Onlar da burada olacak. Bütün sanat dallarıyla toplumu buluşturmak gerekiyor.”

Tiryaki"Gelecek nesillere doğru şeyler aktarmamız lazım. 10 yıldır çocuklarla ve aileleriyle mesai harcıyoruz. Popüler şarkıcılardan konserler ayarlamak belediyeciliğin en kolay işi ama sürdürülebilir kültür sanat çalışmaları yapmak, halka sanat bilinci aşılamak gerçekten çok zor işler. Ancak biz Altındağ’da yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi sanatla, kültürle, tarihle buluşturuyoruz. Bu çalışmayı, Altındağ’daki eğitim seferberliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. ” değerlendirmesinde bulundu.

Çinçin’de çocuklar, gitar çalıyor, resim yapıyor

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım anlamına geldiğini, Altındağ’da bu konuda büyük bir mesafe alındığının altını çizen Tiryaki, yaşanan değişimi şu sözlerle paylaştı; "Çinçin’de bir okulu ziyaret ettik. 10 yıl önce de 347 kişilik mevcudu olan, ancak sadece 140 öğrencinin devam ettiği, duvarları çirkin yazılarla dolu, kapıları demir parmaklıklarla kaplı bir okuldu burası. Artık okulu harabeye çeviren, duvarlara çirkin yazılar yazan değil, resim dersinde ödül alan çocuklar vardı. Beni gitar çalan çocuklar karşıladı. Çinçin’de çocuklar, gitar çalıyor, resim yapıyor.Sanatla ilgilenen insanlar suç işlemeyi düşünmez.Huzurlu bir toplum arzu ediyorsak, çocukların kültür ve sanat ortamında büyümesi gerekiyor.”

Açacağımız “Şair ve Yazarlar Müzesi"ni her öğrenci görmeli

Altındağ’ın "müze merkezi" olduğunu, genç nesilde müze kültürünü geliştirmek için çalışma yaptıklarını anlatan Başkan, ailelere ve öğretmenlere “Çocuklarınızı, öğrencilerinizi alışveriş merkezi (AVM) yerine müzelere götürün. Çocuklarımızın kendi kültürel miraslarımızı tanıması, kimliğimize, değerlerimize sahip çıkması geleceğimiz için önemli. Öğretmenlerimizin de öğrencilerini doğru yönlendirmesi gerekiyor. Örneğin yeni açacağımız “Şair ve Yazarlar Müzesi"ni her öğrenci görmeli. Bugün tıp fakültesinde okuyan bir genç, Ahmet Yesevi’yi tanımıyorsa, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza örnek olmalı,müzeyi sevdirmeli, bu kültürü aşılamalıyız." şeklinde seslendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni, dünya turizmine kazandırdık

Gazetecilerle buluşmasında, zengin bir tarihsel ve kültürel birikime sahip Altındağ Belediyesi sınırları içinde keşfedilebilecek çok sayıda müze olduğunu ve sayılarının artırılması için çalıştıklarını ifade eden Tiryaki, “2009'da büyük mücadelelerle devraldığımız ve yıkılmaktan kurtardığımız Ulucanlar Cezaevi’ni 2 yılda restore ettik. Aslına uygun olarak, 2011 yılında Cezaevinin kapalı kısmını “Ulucanlar Cezaevi Müzesi” olarak dünya turizmine kazandırdık. Bir yıl sonra da yarı açık cezaevi bölümünü kültür, sanat ve kongre merkezine dönüştürdük. Yarı Açık Cezaevine sanat sokağı da ekleyerek, Ulucanlar’ın özellikle kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarının tekrar hayat bulduğu bir merkez olmasını sağladık. Bugün bu müzemizin ziyaretçisi 1 milyonu geçti.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, geleneksel sanatları tanıtıyoruz

Altınköy Açık Hava Müzesi ile Ankara’nın ortasında doğal, samimi, nefes alınan bir köy ortamı oluşturduk. Avrupa’dan ve Türkiye’nin her tarafından yerli ve yabancı misafir ağırlıyoruz. Gelecek nesillerimize geleneklerimizi, doğal, sade yaşamı aktarmak, köy hayatı hakkında bilgilendirmek için de önemli bir merkez oldu. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin içinde 4 tane daha müze var. Altınköy’de yaz boyunca Anadolu’nun farklı yörelerinden geleneksel sanatları yaşatan sanatçılarımızı ağırlayarak destek oluyoruz. Sanatçılar konaklamalı olarak kalıyorlar ve yemeni, çarıkçı, kaşık ustası, dokuma, sepet ustası, demirci, kalaycı gibi farklı zanaatkarlar ziyaretçilere bu sanat dallarını tanıtıyorlar.

Usta-çırak geleneğini de canlandırıyoruz

Gazi Üniversitesi işbirliği ile Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni bölgemize kazandırdık. Tematik müzeler arasından dünyanın en önemli örneklerinden Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ile işbirliğimiz devam ediyor. Erimtan Müzesi ve Koç Müzesi de bölgemizin en önemli değerleri arasında yer alıyor. Kültür Bakanlığı’na bağlı çok önemli müzelerimizden Anadolu Medeniyetleri Müzesi,1. ve 2. Meclis müzeleri çok önemli. Herkesin bu müzeleri mutlaka görmesi gerekiyor." şeklinde devam ettiği sözlerini,şöyle tamamladı;

"Ulucanlar ve Hamamönü’nde iki sanat sokağımız,çok sayıda atölyemiz var. Pek çok farklı sanatçı, kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara yeniden hayat veriyor.Atölyelerde sanatçılar hem eğitim veriyor, hem de satış yapabiliyor. Ülkemize yeni sanatkarlar, zanaatkarlar kazandırıyoruz. Usta-çırak geleneğini de canlandırıyoruz. Türkiye’de sanat para kazanmıyor ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Old City denilen Ankara’nın tarihi alanlarının sanatçılarla, kitapçılarla dolu olması gerekiyor.”

Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği'nden, Tiryaki'ye plaket

Öte yandan bir sorum üzerine,hiç yapılmayan Türk Dili konuşan ülkeler geleneksel sanatlar kongresi veya festivali yapabileceklerini,böyle bir projede kendilerine destek olunmasını isteyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ'da bu sanatları yaşatmaya çalıştıklarını,bu sanatçılara da her türlü desteği verdiklerini,ancak uluslararası bir toplantı için kendilerine maddi ve manevi katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

Çeşitli soru ve cevaplarla devam eden “Kültür ve sanat” sohbetinin aralarında, buluşmaya katılan gazetecilere, Nedim Güzel Türk Halk Müziği'nden çeşitli eserler seslendirdi. Ebru sanatçıları Canan Kırıköz ve Canan Ateş de,ebru sanatının inceliklerini göstererek,Başkan Tiryaki ile birlikte ebru çalışması yaptı. Toplantı sonunda kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye, Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği adına Sabah Gazetesi Kültür-Sanat Muhabiri Arda Topal tarafından plaket takdim edildi. TRT Kültür-Sanat Muhabiri Aynur Sağlam da, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Oğuzhan Aydın’a,katılımı nedeniyle plaket verdi.

Başkan Tiryaki,Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği ile beraber, önümüzdeki günlerde adını şimdilik saklı tuttuğu, çok özel bir mekanda, özel bir kültür sanat buluşması daha düzenlemek istediğini sözlerine ekledi.