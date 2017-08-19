Türk Dünyası Ressamları, Türk Dünyası Kültür Başkenti, Türkistan'da Buluştu

Halim Utlu / Gazeteci

300'e yakın ressamın katıldığı,1500’e yakın eserin ortaya çıkartıldığı ve 1997 yılından itibaren Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen " TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"nın 20’ncisi,bu yıl Hoca Ahmet Yesevi’nin ömür sürdüğü, "2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan"da, 17 Ağustos'ta başladı...Türk Dünyası resim sanatının tanıtıldığı ve uluslararası sanat atölyesi niteliğindeki "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"na, 11'i Kazakistan'dan olmak üzere, 15 ülkeyi temsilen 25 ressam katılıyor...

15 ülkeyi temsilen 25 ressam

Üretilen eserlerin tamamına yakınının "TÜRKSOY Resim Koleksiyonu"nda yer aldığı "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"na katılan sanatçılarımızın eserleri, yetkin bir komisyon tarafından değerlendirilerek, belirlenen en güzel eserin ressamına “ TÜRKSOY Resim Ödülü ” veriliyor.

22 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek etkinliğe, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan, Hakasya, Yakutistan, Çuvaşistan, Moldova'nın Gagavuz Yeri, KKTC, Ukrayna, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan ressamlar katılıyor.

Konu; Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve etrafındaki tarihi eserler

"20. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"için,Güney Kazakistan Vilayeti Valiliği Kültür Müdürü Nurbolat Kadyruli’nın başkanlığında, valilikte bir basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan Nurbolat Kadyruli, buluşma kapsamında Güney Kazakistan vilayetinin güzelliklerinin Türk Dünyasının usta ressamları tarafından tabloya dönüştürüleceğini ifade ederek, "Ressamlar buluşmasının asıl amacı, bağımsız Kazak halkının örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, gizemli, kutsal anıtlarını, tarihi mekanlarını ve sanatını tanıtmaktır." dedi.

Daha sonra,Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan'a hareket eden ressamlar, Türkistan'ın simgesi haline gelen Hoca Ahmet Yesevi Türbesini ve etrafındaki tarihi eserleri tuvallerine yansıtmaya başladı.

Buluşma, üretilen eserlerin sergisiyle sona erecek

Değişik ve dikkat çekici bakış açıları ile birbirinden farklı güzellikteki resimlere imza atan Türk Dünyasının tanınmış ressamları, etkinliğin heyecan verici ve eğitici olduğunu ve sanatçılara çok önemli katkılar sağladığını ifade ettiler..

20. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'na katılan ressamlar, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle, 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan ve Kazakistan'ın farklı bölgelerindeki tarihi ve doğal güzelliklerini tuvallere yansıtacak. Buluşma, 22 Ağustos 2017 tarihinde, etkinlik süresince üretilen eserlerin sergilenmesiyle sona erecek.

TÜRKSOY Ressamlar Buluşması 20.yaşında

Genel merkezi Ankara'da olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı(TÜRKSOY), kuruluşundan bir süre sonra, Türk Dünyası resim sanatının daha yakından tanınması, ressamlarımız arasındaki ilişkileri geliştirerek, edinilen tecrübe değişimini sağlayacak etkinlikler düzenlemeye başladı.

Türk Halklarının resim sanatının yaşatıldığı, kültürel zenginliğimizin tuvallere aktarıldığı bir sanat atölyesi olan "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması", giderek geleneksel hale geldi ve 20.yaşına ulaşmayı başardı.

TÜRKSOY Resim Koleksiyonu

20. yaşını kutlayan ve 1997 yılından itibaren aralıksız olarak düzenlenen ressamlar buluşmasına, birbirinden yetenekli 300'e yakın ressam katılarak, 1500’e yakın eser ortaya çıkartıldı. Bu eserlerin tamamına yakını,"TÜRKSOY Resim Koleksiyonu"nda yer alıyor.

TÜRKSOY'un resim koleksiyonundaki bu eserler, dünyanın birçok ülkesinde ve kültür merkezlerinde açtığı 100'e yakın karma ve kişisel sergilerde, sanatseverlerle buluşturuldu.Sergiler sayesinde, ülkelerimiz ve halklarımızın resim sanatında geldiği seviye, gözler önüne serilirken, ayrıca tablolara yansıyan kültürel zenginliklerimizin de, tüm dünyada tanınmasına fırsat yarattı.

TÜRKSOY Resim Ödülü veriliyor

Öte yandan,"TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"na katılan sanatçılarımızın eserleri, yetkin bir komisyon tarafından değerlendirilerek, belirlenen en güzel eserin ressamına “TÜRKSOY Resim Ödülü” veriliyor.Ortak kültürümüzün araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması, evrensel kültür içerisinde layık olduğu yeri alması ve geleceğe damgasını vurması için,her türlü etkinliğe imza atan TÜRKSOY, sanatçılarımızın da çok değerli katkılarıyla, amaca ulaşmak için yurt içi ve yurt dışı sanatsal çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve oldukça da büyük ilgi görüyor.