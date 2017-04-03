Mahir Özel

Ülkü Ocakları Mensupları On Haftalık Eğitimleri Sonunda Sertifikalarını Aldılar..



Şahsım tarafından verilen eğitim seminerlerinin sonunda katılım sağlayan teşkilat mensubu arkadaşlarımıza sertifikaları takdim edildi.



Gerçekleştirilen bu eğitim semineri dolayısıyla Polatlı Ülkü Ocakları Başkanı Hasan KARAL tarafından tarafıma teşekkür plaketleri takdim edildi.



TÜRK FİKİR SİSTEMİNDEKİ KALİTEYİ TEMSİL EDEN ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCEDİR

“Türkiye'de düşünce sistemindeki kaliteyi Ülkücü düşünce temsil etmektedir. Temel gayemiz ''Kişisel gelişim ve etkili iletişim'' seminerleri ile Ülkücü Hareket mensuplarının kendilerini ve ürettikleri düşüncelerini daha düzgün ifade etmelerini sağlamaktır.



Ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfının gençliği; En güçlü silahın fikir, en güçlü fikrin de Türk Milliyetçiliği şuuru ile gelişim ve davranışlarını bütünlemektedir.



Ülkücü Hareket; Yeni çağın ilmi ışığında aldığı sağlam eğitim ile meydana getirilen bilgi toplumu kanalıyla üretilen bilim ve yeni teknolojik gelişmesinin ülkemiz ve tüm insanlık için yegane çıkış yolu olduğunu bilir.



Her Ülkücü birey, bunu yaşadığı topluma ve hayata geçirmenin öncelikli görevi olduğu inancını taşır.”