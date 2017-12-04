Türk – Fransız İnovasyon Günleri "Akıllı Şehirler" başladı!

İrem Subaşı / Editör

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk-Fransız İnovasyon Günleri «Akıllı Şehirler» 4 Aralık Pazartesi günü Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca’nın birlikte katıldıkları açılış töreni ile başladı.

Ikinci ayağı 6 Aralık’ta ODTÜ TEKNOKENT’DE düzenlenecek olan Türk-Fransız İnovasyon Günleri Fransa ve Türkiye’den bilim insanları, start-up’lar, özel ve kamu sektöründen uzmanlar, girişim finansmanı uzmanları ile bakanlık ve belediye yöneticilerini bir araya getiriyor. «Akıllı Şehirler » teması altında buluşan uzmanlar İstanbul ve Ankara’da 2 gün boyunca oturumlar, yuvarlak masa toplantıları ve B2B görüşmeler yolu ile bilgi alışverişinde bulunacak.

Fransa’dan sektörün önde gelen uzmanlarının ve bilim insanlarının katıldığı İnovasyon Günleri boyunca « Akıllı Şehirler » teması küresel boyutta ele alınacağı gibi enerji, akıllı elektrik şebekeleri, ulaşım ve hareketlilik, açık kaynak ve girişim finansmanı gibi özel konular ele alınacak ve Türk – Fransız işbirliği için yeni adımlar atılacak. Türk-Fransız İnovasyon Günleri 2017’ye katılacak bilim insanları ve sektörden uzmanların listesi ise şu şekilde:

Prof. Dr. Isam Shahrour, Lille Üniversitesi

Doç.Dr. Ozan Keysan, ODTÜ

Alper Botan, Thales International Turkey

Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, ODTÜ-BILTIR

Prof. Dr. Frank Pacard, Ecole Polytechnique

Tucay Küçükpehlivan, Başarsoft Bilgi teknolojileri

Dr. İskender Gökalp, CNRS ICARE

Hervé Boisguillaume, Fransız Ekolojik Geçiş Bakanlığı

Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Berrin Benli, NOVUSENS

Ahmed Bouna, Actility

Şahin Çağlayan, Reengen

Hatice Sözer, İTÜ

Ian Robertson, Alstom

Bertan Birtürk, Oyak-Renault

Evren Özatay, iUGO Technology

Prof. Dr. Thierry Rayna, Ecole Polytechnique

Serge Snrech, Fransız Kalkınma Ajansı

Fatih Türkmenoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Marie-Claude Taillandier-Thomas, Bpifrance

Mathilde Colin, TUBÀ Lyon

İTÜ ARI TEKNOKENT ve ODTÜ TEKNOKENT evsahipliğinde ve Fransa Büyükelçiliği’nin ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi’nin organizasyonu ile gerçekleşecek etkinliklerin sponsorluğu Alstom, Renault ve Thales tarafından yapılıyor.