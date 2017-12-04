Türk – Fransız İnovasyon Günleri "Akıllı Şehirler" başladı!

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk-Fransız İnovasyon Günleri «Akıllı Şehirler» 4 Aralık Pazartesi günü Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca’nın birlikte katıldıkları açılış töreni ile başladı.
Ikinci ayağı 6 Aralık’ta ODTÜ TEKNOKENT’DE düzenlenecek olan Türk-Fransız İnovasyon Günleri Fransa ve Türkiye’den bilim insanları, start-up’lar, özel ve kamu sektöründen uzmanlar, girişim finansmanı uzmanları ile bakanlık ve belediye yöneticilerini bir araya getiriyor. «Akıllı Şehirler » teması altında buluşan uzmanlar İstanbul ve Ankara’da 2 gün boyunca oturumlar, yuvarlak masa toplantıları ve B2B görüşmeler yolu ile bilgi alışverişinde bulunacak.
Fransa’dan sektörün önde gelen uzmanlarının ve bilim insanlarının katıldığı İnovasyon Günleri boyunca «Akıllı Şehirler » teması küresel boyutta ele alınacağı gibi enerji, akıllı elektrik şebekeleri, ulaşım ve hareketlilik, açık kaynak ve girişim finansmanı gibi özel konular ele alınacak ve Türk – Fransız işbirliği için yeni adımlar atılacak. Türk-Fransız İnovasyon Günleri 2017’ye katılacak bilim insanları ve sektörden uzmanların listesi ise şu şekilde:
Prof. Dr. Isam Shahrour, Lille Üniversitesi
Doç.Dr. Ozan Keysan, ODTÜ
Alper Botan, Thales International Turkey
Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, ODTÜ-BILTIR
Prof. Dr. Frank Pacard, Ecole Polytechnique
Tucay Küçükpehlivan, Başarsoft Bilgi teknolojileri
Dr. İskender Gökalp, CNRS ICARE
Hervé Boisguillaume, Fransız Ekolojik Geçiş Bakanlığı
Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Berrin Benli, NOVUSENS
Ahmed Bouna, Actility
Şahin Çağlayan, Reengen
Hatice Sözer, İTÜ
Ian Robertson, Alstom
Bertan Birtürk, Oyak-Renault
Evren Özatay, iUGO Technology
Prof. Dr. Thierry Rayna, Ecole Polytechnique
Serge Snrech, Fransız Kalkınma Ajansı
Fatih Türkmenoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Marie-Claude Taillandier-Thomas, Bpifrance
Mathilde Colin, TUBÀ Lyon
İTÜ ARI TEKNOKENT ve ODTÜ TEKNOKENT evsahipliğinde ve Fransa Büyükelçiliği’nin ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi’nin organizasyonu ile gerçekleşecek etkinliklerin sponsorluğu Alstom, Renault ve Thales tarafından yapılıyor.
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