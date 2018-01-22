Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından Büyük Ozan Ruhi Su Yenimahalle’de yad edildi

Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından büyük ozan Ruhi Su, Yenimahalle’de muhteşem bir organizasyonla yad edildi.

Yenimahalle Belediyesi ve Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen gecede; Şef Mutlu Ödemiş yönetimindeki Ruhi Su Dostlar Korosu ve Emin İgüs türküler, deyişler, marşlarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ’nde düzenlenen Ruhi Su özel programına CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra ozanın oğlu Ilgın Su ile aile dostları, yakınları, sevenleri katıldı.

Geçmişi geleceğe taşımak zorundayız

Büyük ozanı saygıyla ve rahmetle anan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak kültüre, sanata, sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların ezgilerini, eserlerini, öğretilerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü onlar halkın mücadelesini verdiler. Biz geçmişimizle, geleceğimizle kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Geçmişi geleceğe taşımak zorundayız. Her ulus kültürüne, sanatçısına, folkloruna, ezgilerine sahip çıkıyor. Biz de Yenimahalle’de bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kısa bir konuşma ile babası Ruhi Su’yu anlatan Ilgın Su gecenin sonunda, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği adına Başkan Yaşar’a Teşekkür Belgesi verdi.

Ruhi Su’nun biyografisi ile başlayan gece, büyük ozanın kendi sesinden “Drama Köprüsü” adlı eserin koroyla ve tüm konuklarla seslendirilmesiyle son buldu. Programı çok beğenen Yenimahalleliler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.