Türk inşaat şirketleri Pakistan'ın inşaat ve gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarından haberdar oldu

Abdul Akbar

Lahor Kalkınma Otoritesi (LDA) Genel Müdürü Sayın Zahid Zaman'ın önderlik ettiği Pencap hükümetinden bir heyet Türk özel sektör temsilcilerini Pencap gayrimenkul sektöründeki geniş yatırım ve birleşik ortaklık fırsatları hakkında bilgilendirdi. Türk Müteahhitler Birliği (TCA) bu olaya Ankara'daki merkez binasında ev sahipliği yaptı.

Bu vesileyle konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sohail Mahmood Pakistan ve Türkiye'yi özel bir ilişkiyle birbirine bağlayan benzersiz kardeşlik bağlarının altını çizdi. Kendisi her iki ülkedeki siyasi liderliğin bu gönülden bağları sağlam bir ekonomik ortaklığa dönüştürmek için olan bağlılığına vurguda bulundu. Kapsamlı bir Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) pazarlıklarının son aşamada olduğunu, bu anlaşmanın malların, hizmetlerin ve yatırımların ticaretini kapsadığını ve ikili ekonomik ilişkileri büyük ölçüde arttıracağını ekledi. Pakistan'ın makroekonomik göstergelerinin sağlam olduğunu ve yukarı doğru bir yön izlediğini ve böylece büyük yatırımları kendisine çektiğini vurguladı.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun (CPEC) altını çizen ve Dawlance'in yakın zamanda Türkiye'de Arçelik tarafından satın alındığına ve Zorlu Enerji'nin 300 MW'lık güneş enerjisi projesine atıfta bulunan Büyükelçi Sohail Mahmood bu zamanların Türk şirketlerinin Pakistan'la daha derinden ilgilenmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

LDA Genel Müdürü Sayın Zahid Zaman Pencap'taki ve özellikle Lahor'daki yatırım fırsatları üzerine detaylı bir sunum yaptı. Kendisi eyaletin en az 2.5 milyon oturma birimine ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle Türk yatırımcıları ve müteahhitleri için muazzam fırsatların bulunduğunu belirtti. Özellikle İkiz Kuleler Projesini vurguladı, bu proje bir birleşik ortaklık bazında Gulberg, Lahor'da son teknoloji örneği çok amaçlı bir binanın inşa edilmesini öngörmektedir. Kendisi proje için ön yeterliliğin kısa zamanda başlayacağını ve teklif isteklerinin ve sonrasında fiyat vermelerin yakın zamanda gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Daha öncesinde, Türk Müteahhitler Birliğinin Genel Sekreteri Sayın Haluk BÜYÜKBAŞ açılış konuşmasında heyete hoş geldiniz dedi ve TCA üye şirketlerini Pakistan'ın inşaat sektöründeki iş fırsatlarından haberdar etmek için mümkün olan tüm destekleri sağlayacaklarını garanti etti.

Aralarında Limak, Nurol, Epik, Tepe, Yüksel, Artes, Özdemir, Epik, Haşemoğlu, Fuat Çelik ve Ayık'ın da bulunduğu önde gelen inşaat firmalarının kıdemli temsilcileri bu olaya iştirak etti. İkiz Kuleler Projesinin teknik ve mali yönleriyle alakalı belgeler katılımcılarla paylaşıldı.

Turkish construction companies apprised of investment opportunities in Pakistan’s construction and real estate sector

A delegation of Punjab Government led by Director General Lahore Development Authority (LDA), Mr. Zahid Zaman, briefed Turkish private sector representatives about the vast investment and joint venture opportunities in real estate sector of Punjab. Turkish Contractors Association (TCA) hosted the event at its headquarters in Ankara.

Speaking on the occasion, Pakistan’s Ambassador to Turkey Sohail Mahmood underlined the unique bonds of brotherhood binding Pakistan and Turkey in a special relationship. He highlighted the commitment of the political leadership in both countries to transform these cordial ties into a robust economic partnership. He added that a comprehensive Pakistan-Turkey Free Trade Agreement (FTA) was in the final stages of negotiations that would cover trade in goods, services and investment and would greatly enhance bilateral economic relations. He underlined that Pakistan’s macro-economic indicators were on a strong footing and an upward trajectory thus attracting huge investments. Highlighting the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and referring to recent acquisition of Dawlance by Turkey’s Arçelik and Zorlu Energy’s upcoming project of 300 MW solar energy, Ambassador Sohail Mahmood said this was an opportune time for deeper engagement with Pakistan by the Turkish companies.

Director General LDA Mr. Zahid Zaman made a detailed presentation on investment opportunities in Punjab, particularly Lahore. He noted that the province needed at least 2.5 million housing units and thus immense opportunities existed for Turkish investors and contractors. He specifically highlighted the Twin Tower Project, envisaging a state-of-the-art multipurpose building in Gulberg, Lahore on joint venture basis. He informed that pre-qualification for the project was due to commence shortly and request for proposals and subsequent bidding will take place in the near future.

Earlier, Mr. Haluk BÜYÜKBAŞ, Secretary General of Turkish Contractors Association in his opening remarks welcomed the delegation and assured every possible support in apprising the TCA member companies of the business opportunities in the construction sector in Pakistan.

Senior representatives of noted construction companies including Limak, Nurol, Epik, Tepe, Yüksel, Artes, Özdemir, Epik, Haşemoğlu, Fuat Çelik, and Ayık attended the event. Documents relating to the technical and financial aspects of the Twin Tower Project were shared with the participants.