TÜRK KADININA HAK ETTİĞİ DEĞER SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLEREK GÖSTERİLMİŞTİR

Başkan Duruay, kadınların haklarını elde etmedeki mücadelesine değinerek, dünyanın çoğu yerinde kadınlara böyle bir hak tanınmazken Türkiye’de tanınmasının gurur ve onur verici olduğunu belirterek; ‘‘ Kadınlar, yüzyıllardır birey olma savaşında fazlasıyla bedeller ödemiş ve haklarını elde ederken olağanüstü çaba sarfetmişlerdir. Kadınlar siyasi ve sosyal hayatta eşitliği elde edebilmek ve yaşayabilmek için büyük mücadeleler vermiştir.
Türk Kadını da İstiklal Savaşı’nda çocuğunun üzerine örtmediği örtüyü mermilerin üzerine örterek fedakarlığını en yüksek şekilde göstermiştir. Bu ahvalden etkilenmemek elde değildir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra Türk Kadınına hak ettiği değeri seçme ve seçilme hakkını vererek göstermiştir. 1934 yılına kadar kadınlar, eğitim, sanat, sağlık, sosyal alanlarda gayretlerini göstermiş ve 1934 yılından sonra siyasi haklarını da elde ederek ülkemizin çağdaşlaşmasında önemli adımlar atmışlardır. Kadın- erkek eşitliğinin devam etmesi ve yükselmesi için elimizden geleni her daim yapıyoruz ve yapacağız. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ve Türk Kadınlarına seçme ve seçilme hakkının 83. yıl dönümünde ülkemizdeki kadınlarımızı ve dünya kadınlarını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.
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