TÜRK KADININA HAK ETTİĞİ DEĞER SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLEREK GÖSTERİLMİŞTİR

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Duruay, kadınlar ın haklarını elde etmedeki mücadelesine değinerek, dünyanın çoğu yerinde kadınlara böyle bir hak tanınmazken Türkiye’de tanınmasının gurur ve onur verici olduğunu belirterek; ‘‘ Kadınlar , yüzyıllardır birey olma savaşında fazlasıyla bedeller ödemiş ve haklarını elde ederken olağanüstü çaba sarfetmişlerdir. Kadınlar siyasi ve sosyal hayatta eşitliği elde edebilmek ve yaşayabilmek için büyük mücadeleler vermiştir.