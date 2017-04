Türk okul çocuklarından Pakistan milletine Türk Bağımsızlık Savaşına verdikleri destek için yazılmış duygulandırıcı mektuplar

Abdul Akbar

Duygulandırıcı bir jest olarak, Türk çocukları atalarının Türk Bağımsızlık Savaşında aldıkları destek için Pakistan halkına şükranlarını ifade ettiler. Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından koordine edilen olayda, Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler Pakistan milletine derinden teşekkürlerini ve şükranlarını ifade eden mektuplar yazdılar.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezinin Müdürü Sayın Levent Gün ve Sanat Öğretmeni Bahar Çebi'nin eşlik ettiği seçilmiş bir grup okul çocuğu Ankara'da Pakistan Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'a mektupları ve resimleri içeren bir cilt sundu. Bu derlemenin başlığı "Türk Çocuklarından Pakistan Halkına Saygılar" idi.

Ziyaret eden okul çocukları etkileşimleri sırasında "Biz yalnızken Pakistan her zaman Türkiye ile birlikte olmuştur; Pakistan halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Isparta Gülkent Anadolu Lisesi'nden Gülsüm Kaya mektubunda "Kardeş ülke Pakistan! I. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu işgal edilmişken, siz bize 675,494 Türk Lirası ve 156,000 İngiliz Sterlini gönderdiniz, bu para Osmanlı Bankasında tutuldu ve "Büyük Taarruz'u" yani son büyük saldırıyı finanse etmek için kullanıldı," diye yazdı.

Bu projeyi üstlendikleri için öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Büyükelçi Sohail Mahmood, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derin kökleri olduğunu söyledi -- ortak bir inanç ve kültürün sağlam temellerine, dilsel yakınlığa ve paylaşılan bir tarihe dayalı olarak. Evrensel olarak tanınmış Allama Muhammad Iqbal ve Mehmet Akif Ersoy gibi ve aynı zamanda Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlar bu bağları daha da güçlendirmek için önemli bir rol oynamıştır. “Atalarımız Türk Bağımsızlık Savaşında yaptıkları yardımın görevleri olduğuna inanıyorlardı," dedi.

Keşmir ve Kıbrıs gibi birbirlerinin ulusal davalarına olan karşılıklı desteklerin altını çizen Büyükelçi Sohail, Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının ve yakın işbirliğinin tüm boyutlarda geliştiğini söyledi. Kendisi bu projenin Pakistan ve Türkiye halklarının iyi ve kötü zamanlarda her zaman omuz omuza durmak gibi şanlı geleneklerinin genç nesil tarafından fark edilmesini sağladığı için çok önemli olduğunu ekledi.

Bu olay üzerine konuşan Müdür Levent Gün, Pakistanlı insanların Türk Bağımsızlık Savaşını kendi mücadeleleri gibi değerlendirdiğini söyledi. Sayın Bahar Çebi Pakistan'ın coğrafi olarak Türkiye'den uzak olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı sırasında uzattıkları yardım elinin bir kardeşin eliymiş gibi olduğunu söyledi. Kendisi insanların elinde avucunda ne varsa Mustafa Kemal'e onun çağrısı üzerine gönderdiklerini söyledi. Bahar Çebi ekledi ki, milletler arasındaki ilişkiler genelde çıkarlara dayalıdır ama Pakistan ve Türkiye için durum böyle değildir çünkü onlar ebedi bir kardeşlikle birbirine bağlıdır.

Moving letters by Turkish school children to Pakistani nation thanking for support in Turkish War of Independence

In a moving gesture, Turkish children have reiterated gratitude to the people of Pakistan for the support their forefathers rendered during the Turkish War of Independence. Coordinated by Yasemin Karakaya Science & Arts Centre of Ankara, students of primary and middle schools across Turkey wrote letters to the Pakistani nation expressing deep thanks and gratitude.

Accompanied by the Director of Yasemin Karakaya Science & Arts Centre Mr. Levent Gün, and Art Teacher Ms. Bahar Cebi, a select group of the school children visited the Embassy of Pakistan in Ankara and presented a volume containing letters and paintings to Ambassador of Pakistan Sohail Mahmood. The compilation is titled “Homage from Turkish Children to the people of Pakistan.”

“Pakistan has always been with Turkey, when we were alone; we thank the Pakistani people,” the visiting school children said during their interaction.

“Brother country, Pakistan! When the Ottoman empire was invaded during the World War I, you sent us 675,494 Turkish Lira and 156,00 British Pound, which was kept in the Ottoman Bank, and that helped to finance ‘Buyuk Taarruz’ or the last great attack,” Gulsum Kaya of Isparta Gulkent Anadolu Lisesi wrote in her letter.

Congratulating the students and teachers on undertaking this project, Ambassador Sohail Mahmood said Pakistan-Turkey relations were rooted deep -- based on solid foundation of common faith and culture, linguistic affinity, and shared history. People of universal eminence like Allama Muhammad Iqbal and Mehmet Akif Ersoy as well as Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Ghazi Mustafa Kemal Ataturk played a remarkable role in further strengthening these bonds. “The support extended during the Turkish War of Independence was what our ancestors believed was their duty,” he said.

Highlighting mutual support for each other’s national causes, such as Kashmir and Cyprus, Ambassador Sohail said that the fraternal ties and close cooperation between Pakistan and Turkey were flourishing in all dimensions. He added that this project was of crucial importance as it raised the younger generation’s awareness of the glorious tradition of the peoples of Pakistan and Turkey always standing shoulder-to-shoulder in good and difficult times.

Speaking on the occasion, Director Levent Gün said that the people of Pakistan considered the Turkish War of Independence as their own struggle. Ms. Bahar Cebi said that although Pakistan was geographically far from Turkey, the support extended during the War of Independence was like from a brother. Whatever the people had, they sent it to Mustafa Kemal in response to his call, she said. Bahar Cebi added that generally relations between nations were based on interests, but that was not the case for Turkey and Pakistan, as they were bound by an enduring brotherhood.