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Türk sanat müziği sanatçısı Ayhan Aşan, sevilen türküleriyle Pursaklar’daki Ramazan etkinliğinde konser verdi

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Türk sanat müziği sanatçısı Ayhan Aşan, sevilen türküleriyle Pursaklar’daki Ramazan etkinliğinde konser verdi
Pursaklar sakinleri ise konsere büyük ilgi gösterdi.

Pursaklar Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Şehit Salim Akgül Parkı’nda sahne alan sanatçı Ayhan Aşan, hayranlarıyla bir kez daha buluştu. Sevilen türkü ve şarkılarıyla Pursaklar halkına keyifli bir akşam yaşatan Aşan’ın konserine Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin ve çok sayıda Pursaklarlı katıldı. Teravih namazı sonrası başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden konserin keyfini çıkartan ilçe sakinleri, türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde de Pursaklar’da sahne alan Ayhan Aşan ikince kez Tebessüm Şehri sakinleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “Kıymetli Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyorum. Bizleri tekrar Tebessüm Şehrinin güzel insanları ile buluşturdu. Ramazan ayını mübarek olsun” dedi. Ayhan Aşan’ın seslendirdiği türkülere Başkan Çetin ve seyirciler de eşlik etti. 

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