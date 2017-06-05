Türk sanat müziği sanatçısı Ayhan Aşan, sevilen türküleriyle Pursaklar’daki Ramazan etkinliğinde konser verdi

Pursaklar sakinleri ise konsere büyük ilgi gösterdi.

Pursaklar Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Şehit Salim Akgül Parkı’nda sahne alan sanatçı Ayhan Aşan , hayranlarıyla bir kez daha buluştu. Sevilen türkü ve şarkılarıyla Pursaklar halkına keyifli bir akşam yaşatan Aşan’ın konserine Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin ve çok sayıda Pursaklarlı katıldı. Teravih namazı sonrası başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden konserin keyfini çıkartan ilçe sakinleri, türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.