Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın 22. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) 22. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Medya ile Buluşuyor' temalı etkinliğe Yaşar’ın yanı sıra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve yöneticileri ile iş dünyasının birçok önemli isminin aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ankara’ya birlikte sahip çıkmalıyız

Gecede kısa bir konuşma yaparak sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasına kadar her kesimin Ankara'ya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ankara'nın sıkıntılarını, sorunlarını kavga ederek değil, kardeşçe birlikte çözmeliyiz” dedi.

Türkiye için çok çalışmalıyız

TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak da ''TÜSİAV 22 sene evvel kuruldu ve bugün geldiğimiz noktada, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu halini aldı. Bir çatı olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşu. 22 yıl önce ben bir tohum attım. Bugün bu tohum çınar oldu. İnşallah benden sonra gelecek olanlar da bu çınarı ormana dönüştürecek" dedi.

İş adamları olarak çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Sarıtoprak, "Endüstri 4.0'a yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizler iş adamları ve sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Ülkemiz için, Ankara için, ekonomimiz için bunu yapmak durumundayız'' ifadelerini kullandı.