  • BIST 94.254
  • Altın 140,046
  • Dolar 3,5391
  • Euro 3,8837
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın 22. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi

»
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın 22. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) 22. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Medya ile Buluşuyor' temalı etkinliğe  Yaşar’ın yanı sıra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve yöneticileri ile iş dünyasının birçok önemli isminin aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ankara’ya birlikte sahip çıkmalıyız

Gecede kısa bir konuşma yaparak sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasına kadar her kesimin Ankara'ya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ankara'nın sıkıntılarını, sorunlarını kavga ederek değil, kardeşçe birlikte çözmeliyiz” dedi.

Türkiye için çok çalışmalıyız

TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak da ''TÜSİAV 22 sene evvel kuruldu ve  bugün geldiğimiz noktada, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu halini aldı. Bir çatı olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşu. 22 yıl önce ben bir tohum attım. Bugün bu tohum çınar oldu. İnşallah benden sonra gelecek olanlar da bu çınarı ormana dönüştürecek" dedi.

İş adamları olarak çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Sarıtoprak, "Endüstri 4.0'a yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizler iş adamları ve sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Ülkemiz için, Ankara için, ekonomimiz için bunu yapmak durumundayız'' ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 8 günlük “Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenlendi27 Nisan 2017 Perşembe 10:10
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, güne Oğuzlar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin ziyaretiyle başladı27 Nisan 2017 Perşembe 10:08
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar TÜSİAV’dan ödül aldı26 Nisan 2017 Çarşamba 11:51
  • Kastamonu’da nefes kesen hentbol mücadelesi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:34
  • Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan'da birbirinden güzel etkinliklerle açıldı24 Nisan 2017 Pazartesi 11:49
  • "Team Aurora", Senkronize Buz Pateni “Kempen Trophy” yarışmalarında şov yaptı21 Nisan 2017 Cuma 11:38
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kutlu Doğum coşkusu20 Nisan 2017 Perşembe 11:51
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 8 branşta yetiştirdiği sporcularla, engelleri yıkıp geçiyor19 Nisan 2017 Çarşamba 11:46
  • Yenimahalle'de “Obezite” masaya yatırıldı18 Nisan 2017 Salı 11:29
  • Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor13 Nisan 2017 Perşembe 11:17
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim