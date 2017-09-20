Türk Telekom’un 12 bin Çalışanına Sözleşme Müjdesi

Hatice Kasapoğlu / Editör

- Türkiye’nin tek sendikalı işçi çalıştıran telekom operatörü Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası, 12 bin çalışanın toplu iş sözleşmesi için el sıkıştı.

- Sağlanan anlaşma ile Türk Telekom’da sendikalı çalışan 12 bin kişiye 1 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 aylık dönem için seyyanen 325 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 125 TL, sözleşmenin üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 4 oranında zam yapılacak.

- Ayrıca imzalanan sözleşme ile üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine de karar verildi.

- 12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin anlaşma töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’nin dijital altyapısına özelleştirmeden bu yana yaptığımız 27 Milyar TL’lik yatırımın yanında insan kaynağımıza da yatırım yapmaya ve insan kaynağımızı ekonomik ve sosyal yönden geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

- Törende konuşan Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu da “Yıllardır tüm paydaşlarıyla dayanışma içinde çalışan Türkiye’nin lokomotif şirketlerinden biri olarak güçlü finansal ve operasyonel performansımızı en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Türk Telekom Grubu ailesi olarak sendikalı – sendikasız diye ayırmadan tüm çalışma arkadaşlarımızla aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirme hedefine koşuyor” dedi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 12 bin çalışanı kapsayan Toplu iş sözleşmesi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Doany: “En büyük yatırımı çalışanımıza yapıyoruz”

12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin anlaşma töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom’un Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde tek sendikalı işçi çalıştıran şirket olduğunun altını çizdi ve “Türkiye’nin dijital altyapısına özelleştirmeden bu yana 27 Milyar TL’lik yatırım yaptık. Bunun yanında her daim insan kaynağımıza da yatırım yapmaya ve ekonomik ve sosyal yönden destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Kutlu: “Tüm çalışma arkadaşlarımızla ortak hedef doğrultusunda koşuyoruz”

Törende konuşan Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, sözleşmenin sulh içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Yıllardır tüm paydaşlarıyla dayanışma içinde çalışan Türkiye’nin lokomotif şirketlerinden biri olarak güçlü finansal ve operasyonel performansımızı en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Türk Telekom Grubu ailesi olarak sendikalı – sendikasız diye ayırmadan tüm çalışma arkadaşlarımızla aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirme hedefine koşuyor” diye konuştu.

Solak: “Sözleşmeyi karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile imzaladık”

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile sendika üyelerinin lehine gerçekleştiğini belirterek, “ sözleşme görüşmelerinin, anlaşma ile sonuçlanmasında hiç şüphe yok ki, karşılıklı güvenin, hoşgörünün ve diyaloğun güçlü bir etkisi olmuştur. Üyelerimizin haklarını koruyup geliştiren bir sözleşmeyi imzalayarak, üyelerimizin ailelerine güven içinde ekmek götürebilmelerini başarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

12 bin çalışana yemekten kıyafete tam destek

Türk Telekom’da çalışan 12 bin sendika üyesi işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde, ayrıca, 12 bin çalışana yemekten giyeceğe pek çok yan hak da sunuluyor.

Kutlu: Sözleşme 2 yıllık dönemi kapsıyor

- 1 Mart 2017 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmaya göre tüm sendikalı çalışanlarımızın ücretlerine;

İlk altı aylık dönem için seyyanen 325 TL,

İkinci altı aylık dönem için seyyanen 125 TL,

Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4 oranında zam yapılmasına,

Yine üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması halinde, aşan kısmın ücretlere ilave edilmesine karar verildi.

Türk Telekom Grubu Hakkında:

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom’un, 30 Haziran 2017 itibarıyla 13,2 milyon sabit erişim hattı, 9,1 milyon genişbant ve 18,8 milyon mobil abonesi bulunmaktadır. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.621 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.