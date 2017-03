TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ’NİN HEDEFİ: SIFIR ENFEKSİYON

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Türkiye’deki yoğun bakım hemşirelerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla, kurulduğu tarihten bugüne kadar çeşitli kongreler ve eğitim programları düzenleyen Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği, Becton Dickinson’ın koşulsuz desteği ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde “Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu”nu gerçekleştirdi.

Kamu, üniversite ve özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan 400’den fazla hemşire, hastane yöneticisi, hemşire akademisyen ve hemşirelik öğrencisini bir araya getiren sempozyum kapsamında konunun uzmanı isimler etkin bakım ve sıfır enfeksiyon hedefini, kateter ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde kılavuzların önemini ve ülkemizdeki kılavuz çalışmalarını katılımcıların bilgisine sundu.

Toplantı, Dernek Başkanı Yrd. Doç. Dr. Besey Ören’in, “Neden Etkin Bakım Sıfır Enfeksiyon?” başlıklı sunumu ile açıldı. Besey Ören, kateter kaynaklı enfeksiyonların yoğun bakım ünitelerinde yaşanan enfeksiyon vakalarının yaklaşık yüzde 20’sine sebep olduğunu belirtti ve bu enfeksiyonların önlenmesine ilişkin atılabilecek adımlardan bahsetti.

Hastane enfeksiyonları sağlık sistemine yük oluşturuyor

Hastane kökenli kan dolaşımı enfeksiyonları hastanın yatış süresini ortalama 5-20 gün uzatabiliyor ve bu da toplamda 34.000-56.000 dolar arasında değişebilen ek bir sağlık maliyeti yaratabiliyor.

Ayrıca bu tarz enfeksiyonların %65 - %70‘inin kanıta dayalı uygulama stratejileriyle önlenebileceğini belirtiliyor. Daha çok kapalı sistem kateterlerin kullanılması ve bu alanda hazırlanmış kılavuzlara uygun hareket edilmesiyle hastane enfeksiyonları kontrol altına alınabiliyor.

Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği’nin gerçekleştirdiği eğitim ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Besey Ören, “Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum ile hastane enfeksiyonları içinde özellikle kateter kaynaklı olanları konuştuk, mercek altına aldık. Dernek olarak yaptığımız çalışmalar sonucu iyi uygulamalar, uygun ve kaliteli malzeme kullanımı ve hemşire eğitimleri ile hastane enfeksiyonlarını çok ciddi şekilde azaltabileceğimiz gerçeği ortaya çıktı. Verdiğimiz eğitimlerle farkındalığı artırabileceğimize ve uygulamadaki hataları engelleyebileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda bu konu ile ilgili bir kılavuz yayınlanacak. Birçok konu ile ilgili dal derneğinin ortak olarak hazırladığı kılavuz ile bu konudaki süreçleri standardize ederek iyileştirmeyi hedefliyoruz. Yoğun bakımda görev yapan hemşirelerimizin bu yöndeki mesleki gelişimlerine destek vererek eğitimlerimize de devam edeceğiz ” dedi.

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Hakkında

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Türkiye’deki yoğun bakım hemşireliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı temel ilke edinerek; faaliyetlerini dayanışma ve işbirliği içerisinde, mesleki etiğe bağlı kalarak tüm üyelerine eşit fırsatlar sunmaktır. Yoğun bakım hemşirelerini istihdam eden kuruluşlara, hemşirelere, hastalara ve hemşirelik yüksekokulu öğrencilerine danışmanlık yapmayı, derneğe üye yoğun bakım hemşire sayısının 1/3’ünü aktif üye haline getirmiş bir dernek olmayı, ulusal ve uluslararası platformda yoğun bakım hemşireliğini temsil eden referans bir kurum olmayı öngörmektedir.

1. ( Referans: Wey et al. Arch Intern Med 1988; Voss et al. Infection 1997 Pelz et al. J Int Care Med 2000; Blot et al)

2. (Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Feb;32(2):101–114.)