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Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı

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Açelya Aşkın

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez YÖK tarafından “Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler” adlı uluslararası konferans Hatay’da, Mustafa Kemal Üniversitesinde düzenlenecektir.

Konuya ilişkin şimdiye kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı bu uluslararası toplantıya yurtiçi ve dışından birçok üst düzey yetkili katılacaktır. (YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Heyeti, AFAD Başkanı, MEB Müsteşar yardımcısı, Hatay Valisi ve bölgedeki valiler ve belediye başkanları, Suriyeli Öğrencilerin en çok bulunduğu 50 Üniversitenin Rektörü, Suriyeli öğrenciler ve akademisyenler, AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Katar eğitim koordinatörlükleri ve ilgili yabancı kuruluş yetkilileri)

Toplantı, öğleden önce bir konferans ve öğleden sonra 2 çalıştay olarak gerçekleştirilecektir.

“Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler” adlı uluslararası konferansı ile Türk Yükseköğretiminde okuyan ve gelecek yıllarda okuyacak Suriyeli öğrencilerin yükseköğretim sistemimize entegrasyonu, uyum sorunlarının çözümleri gibi konuların detaylı bir şekilde tartışılması amaçlanmaktadır.

Çalıştayların sonuç raporları aynı gün YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.   

 

PROGRAM           

Tarih                      09 Mart 2017, Perşembe

Program         :          09.00-10.00    Açılış Konuşmaları

                                   10.00-12.30    Açılış Oturumu “Gündem”

                                   13.00-16.30    Çalıştaylar

                                   16.30-17.00    Kapanış Oturumu

                                   17.00-17.30    YÖK Başkanı Saraç’ın basın toplantısı                                  

  Yer               :          Mustafa Kemal Üniversitesi,

                                   Konferans Salonu, HATAY

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