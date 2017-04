TURKCELL İnsan Kaynakları'na Avrupa'dan iki ayrı mükemmeliyet ödülü

İrem Subaşı / İllüzyonist

Turkcell, GNÇYTNK ve Çalışan Yolculuğu programlarıyla Almanya ve İngiltere’de iki önemli otorite tarafından ödüle layık görüldü. Turkcell’in inovatif İK programı GNÇYTNK, Avrupa’nın en prestijli organizasyonu “European Excellence Awards in HR” tarafından kariyer ve işe alımda mükemmellik ödülünü aldı. Çalışan Yolculuğu programı ise iş dünyasının nabzını tutan “Peer Awards for Excellence”ta bölge kategorisinde birinci oldu.

Yenilikçi uygulamalarla işe alım ve çalışan yolculuğu süreçlerine yeni bir perspektif kazandıran Turkcell, başarılı programları nedeniyle üst üste iki ayrı ödüle layık görüldü. Turkcell, Avrupa’nın İK alanında en prestijli organizasyonu olan ve bu yıl 22 Mart’ta Berlin’de sonuçları açıklanan European Excellence Awards in HR’da, GNÇYTNK ile “Kariyer ve İşe Alım” kategorisinde küresel markaları geride bırakarak mükemmellik ödülünü kazandı. Turkcell bu organizasyonda aynı zamanda “İK Analitiği” kategorisinde ilk üçe girdi. Şirket bu gelişmenin hemen ardından Çalışan Yolculuğu programıyla da 24 Mart’ta Londra’da düzenlenen The Peer Awards for Excellence ödül töreninde “Bölge” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Turkcell’in attığı her başarılı adımın temelinde insan faktörünün olduğunu belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, “İşe alım sürecinden itibaren çalışanlarımıza mükemmel İK deneyimi yaşatmak istiyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji gücünün de desteğiyle yeni uygulama ve programları hayata geçiriyoruz. BiP üzerinden yapılan bir mesajla işe başvurmak, ofise gelmeden iş görüşmesi yapabilmek, VR teknolojisiyle eğitim almak, işe başladıktan sonra sunulan olanaklarla zaman ve yer bağımsız çalışabilmek, kişiye özel performans sistemiyle en doğru şekilde değerlendirilmek, ödüllendirilmek ve daha sıralayabileceğimiz pek çok uygulama bugün Turkcell’de hayatta. Bununla birlikte hayata geçirdiğimiz ve sektöre örnek olan programlarımıza olan yoğun ilgi de bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İkinci dönemini başlattığımız GNÇYTNK programına bu yıl 83 bin kişi başvurdu. Bu, genç yetenekler tarafından tercih edildiğimizin en büyük ispatı. Bu bağlamda uluslararası platformda kazandığımız iki ödül, çalışmalarımızın başarısını bir kere daha tescillemiş oldu. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi.

İş hayatı GNÇYTNK ile yeniden tanımlanıyor

İkinci dönemi başlayan ve aday seçimi aşaması süren GNÇYTNK, gençler için çalışma dünyasını yeniden tanımlıyor. BiP ile başvuru, online oyunlar, video soru gibi uygulamalarla ezber bozan program, bu yıl da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. GNÇYTNK’te başvurular online olarak ya da BiP üzerinden sadece bir mesaj atarak yapılabiliyor. Başvuru sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların çektikleri videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell’de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra ise GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan eğitim programına dahil oluyorlar. Aynı zamanda Massachusetts Institute of Technology ile gerçekleştirilen öncü işbirliği kapsamında, MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp adlı programa katılıyorlar.

Turkcell “Çalışan Yolculuğu” ile çalışanlarının her zaman yanında

Çalışanlarına mükemmel İK deneyimi yaşatmayı amaçlayan Turkcell, standart iş yeri koşullarından çok daha fazlasını sunmak ve çalışanlarının iş yerinden tüm beklentilerini karşılamak için Çalışan Yolculuğu programını hayata geçirdi. Turkcell çalışanlarına sunulan tüm hak ve olanakları bir çatı altında toplayan Çalışan Yolculuğu ile her Turkcell’li işe başladığı ilk günden itibaren kendisine özel sağlanan olanaklardan faydalanmaya başlıyor. Mobil ve esnek çalışma, şirket içi ve dışı sosyal aktiviteler, açık platformlar, ödüllendirme, yenilenme izni ve eğitim organizasyonları bu kapsamda yer alan uygulamalardan sadece birkaçını oluşturuyor.