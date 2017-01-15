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Turkcell müşterilerine 30 milyon GB ve 13 milyar dakika armağan etti

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İrem Subaşı

Turkcell, ‘Salla Kazan’ ismini verdiği eğlenceli kampanya kapsamında, yeni reklam yüzleri Emocanlar vasıtasıyla 5 hafta boyunca milyonlarca hediye dağıttı.

Telefonlarını sallayıp kampanyaya katılan milyonlarca Turkcell’li toplamda 30 milyon GB ve 13 milyar dakika kazandı.

Türkiye’yi yeni reklam yüzü Emocanlarla tanıştıran Turkcell, bu eğlenceli karakterlerin aktif rol aldığı ‘Salla Kazan’ kampanyasına imza attı. Bu kampanya kapsamında Turkcell’lilere milyonlarca hediye GB, dakika, SMS ya da servis hediye edildi. Hesabım uygulamasında Salla Kazan ekranına girerek telefonunu sallayan milyonlarca Turkcell’li her hafta yeni bir hediye ile buluştu. Turkcell 5 hafta süren kampanya boyunca müşterilerine toplamda 30 milyon GB ve 13 milyar dakika armağan etti.

Tüm Turkcell Bireysel Faturalı, Kurumsal Faturalı, Bireysel Hazırkartlı aktif, ses hattı abonelerinin yararlanabildiği ve Turkcell’lilerin yoğun ilgi gösterdiği Salla Kazan’da toplam 24 milyon adet hediye verildi.

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