Turkcell'in Zeka Küpü gençleri robot üretiyor, geleceğe yön veriyor

İlhan Cantürk

Türkiye’nin geleceğine yön verecek genç nüfusa fayda sağlamak adına sosyal inovasyon alanında öncü adımlar atan Turkcell, Zeka Küpü projesi kapsamında üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’yle (TEVİTÖL) işbirliğine giderek dünyayı değiştirecek beyinlere destek oluyor.

Türkiye’nin üstün ve özel yetenekli gençlerini yetiştiren TEVİTÖL’e teknoloji ve iletişim partneri olarak katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Gelecekte yazılım, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot teknolojileri büyük önem kazanacak. Bu teknolojileri kullanarak insanlığa fayda sağlayacak pek çok projeye özel yetenekleri bulunan bu gençlerimiz imza atacak” dedi.

Sosyal inovasyon alanında öncü adımlar atmaya devam eden Turkcell, şimdi de Zeka Küpü projesi kapsamında 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin üstün ve özel yetenekli gençlerine eğitim veren Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’yle (TEVİTÖL) işbirliğine gitti. 2016 yılında ‘Zeka Küpü’ projesiyle 7 bölgedeki BİLSEM’lerde okul sonrası eğitim gören özel yetenekli öğrenciler için teknoloji odaklı eğitim seferberliği başlatan Turkcell, bu seferberliğin bir sonraki adımı olarak projeyi TEVİTÖL’de hayata geçirdi.

Türkiye’nin geleceğine yön verecek ve dünyayı değiştirecek gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıran Turkcell, TEVİTÖL’ün ve öğrencilerin teknolojik tüm ihtiyacını karşılıyor. Turkcell proje dahilinde, sınıfların içerisini mobilyadan teknolojik donanıma kadar yenileyerek daha iyi bir eğitim ortamı sağlarken, fikrin ürüne dönüşüm sürecini de sağlayacağı danışmanlık ve eğitimler ile de destekliyor. Öğrenciler bu özel sınıfta hayata geçirmek istedikleri fikirleri 3 boyutlu modellemeyle tasarlayıp bir ürün olarak 3D yazıcıda üretebilecek, 3D çıktısını aldıkları bu ürünü elektronik devre tasarımı ve kodlamasını yaparak çalışır bir hale de getirebilecekler. Öğrenciler bu sayede 3 boyutlu tasarım ve elektronik programlama yapma imkanı bulabilecek, mobil uygulama geliştirip prototip de üretebilecekler.

“İcat çıkartan bireyler yetiştireceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’yi sosyal inovasyonla çok ileri noktalara taşıyacağımıza olan inancımızla eğitim konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Dünya, 4. Sanayi Devrimi’nden geçiyor. Dolayısıyla kodlama ve robot teknolojileri büyük önem kazanmaya başladı. Bu dönemde eğitim için yeni yöntemler geliştirmemiz yeni teknolojilerin gelecekte hayatımızdaki yerini belirlemek için önemli. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten ülke olması için çalışıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak neslin gelişimine önem veriyor ve bu doğrultuda başlattığımız Zeka Küpü projesinde yeni bir adım daha atıyoruz. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü BİLSEM’lere sağladığımız teknolojik desteği şimdi de Türkiye’nin üstün ve özel yetenekli lise öğrencilerinin öğrenim gördüğü TEVİTÖL’e sunuyoruz. Türkiye’nin çok önemli bir değeri olarak gördüğümüz TEVİTÖL’le işbirliğine gitmekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki geleceğe dair bizden daha iyi bir vizyona sahip öğrencilerimiz buradan yetişecek ve insana fayda sağlayacak pek çok teknolojik tasarımlara imza atacaklar. En önemlisi de iyi bir teknoloji yönü alarak günümüzde en sık kullanılan teknolojileri, programlamayı ve nasıl “icat çıkartan” bireyler olacaklarını öğrenecekler. Turkcell olarak ülkemizin değeri bu genç nüfusu geleceğimiz için avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye’nin dört bir yanında TEVİTÖL gibi okullar açılır. Bu okullarda okuyan ve okuyacak sizin gibi gençler sayesinde, Endüstri 4.0 dönüşümünde Türkiye dünyada öncü ülkelerden biri haline gelir. Hep birlikte bugün kendimize koyacağımız hedefimiz, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerinde düzenlenen robotik yarışmasını seneye Türkiye’ye getirmek olsun” dedi.

“TEVİTÖL’deki öğrencilerimiz Turkcell’in de uzmanlık alanı olan teknoloji ve inovasyon alanında gerçek bir umut ve potansiyel kaynağı”

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türk Eğitim Vakfı’nın 50 yıllık eğitime destek yolculuğunda TEVİTÖL’ün çok özel bir yeri olduğuna dikkat çekerek, Turkcell gibi güçlü bir kurum ile yaptıkları işbirliğinden son derece büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. TEV’in 50 yıldır Türkiye’de başarılı ancak maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs desteği verdiğini, bunun yanı sıra topluma nitelikli okullar da kazandırdığını söyleyen Rona Yırcalı, “TEVİTÖL ise, TEV’in iftihar ettiği başarı öykülerinden birinin kahramanıdır. TEVİTÖL, bugün Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları eğitimi lise seviyesinde veren tek kurum olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar TEVİTÖL bünyesinde Türkiye’nin geleceğine 612 üstün ve özel yetenekli öğrenci yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şu anda TEVİTÖL çatısı altında 268 öğrencimiz bulunuyor ve bu gençlerimiz, ülkemizin 43 farklı ilinden geldiler. Bu demek oluyor ki, 81 ilin yarıdan fazla temsilcisini bu çatı altında buluşturduk. Öğrencilerimiz, son 12 yılda katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda bilim, sanat ve sporda 200’ü aşkın ödül aldılar. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor” dedi. Türkiye’nin teknoloji devi Turkcell’in TEVİTÖL’e katkılarının bu okuldaki üstün yetenekli gençlerin teknoloji ve inovasyon vizyonlarına anlamlı bir değer katacağını belirten Yırcalı, “TEVİTÖL’deki öğrencilerimiz Turkcell’in de uzmanlık alanı olan teknoloji ve inovasyon alanında gerçek bir umut ve potansiyel kaynağı... İnanç Mekatronik Kulübümüz, robotik çalışmalarında birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Bu ve benzeri başarıların Turkcell gibi güçlü iş ortağımızın desteği ile daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Baştan sona Turkcell teknolojisiyle donatıldı

TEVİTÖL’ün eğitim sürecinin Turkcell’in iletişim ve teknoloji gücüyle iyileştirilmesinin amaçlandığı projede Turkcell, okulun bilişim altyapısını yeniledi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak daha üretken olması için okula 20 bilgisayar, 3D printer, Arduino ile Maker malzemeleri ve akıllı tahtadan oluşan Zeka Küpü Teknoloji Laboratuvarı kuruldu. Ayrıca öğrencilerin teknolojik gelişmeleri daha yakından takip etmesi için okulun tüm öğrencilerine 300 adet Turkcell T Tablet dağıtıldı. Projeyle birlikte öğrenciler kendi mobil uygulamasını geliştirebilecek ve fikirlerine ait elektronik devre tasarımı ve programlamasını yapabilecekler. Tasarımlarının 3 boyutlu modellerini yapabilecek ve bir prototip üretebilecekler. Ayrıca fikirlerinin son kullanıcı tarafından kullanımını kolaylaştırmak için masaüstü ve mobil uygulamaların geliştirmesiyle ilgili tüm yıl Turkcell’in deneyimli mühendis ekiplerinden eğitimler alacaklar. Ayrıca yıl içerisinde öğrencilerin katılacağı uluslararası yarışmalar için de danışmanlık alacak öğrencilerin tüm başvuru süreçleri Turkcell tarafından yönetilecek.

Zeka Küpü Projesi

Turkcell Zeka Küpü projesini ilk olarak üstün zekalı öğrencilere ilköğretim eğitimi veren BİLSEM’lere destek olarak başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Türkiye’nin 7 bölgesindeki BİLSEM’lerde “kendin yap” kültürü ile teknolojik üretkenliği hedef alan laboratuvarları hayata geçirdi. Ayrıca Türkiye genelinde bulunan 106 BİLSEM’de eğitim gören öğrencilere toplamda 20 bin adet kodlama kiti dağıtıldı. Zeka Küpü projesinin yeni adımı da lise seviyesinde eğitim sağlayan TEVİTÖL’e verdiği teknolojik destek oldu. Turkcell Zeka Küpü’yle Türkiye’nin mirası gençlerin, günümüz teknolojileri ve proje tabanlı öğrenme modelleri ile desteklenerek bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)

1993 yılında, ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş tarafından kurulan okul, 2002 yılından bu yana eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir. Türkiye’de üstün ve özel yetenekli öğrencilere eğitim veren TEVİTÖL, Anadolu Lisesi müfredatının yanı sıra, uluslararası bakalorya programı, sanatın ve bilimin farklı alanlarında özel yetenek geliştirme programları uygulamaktadır. Öğrencilerinin yeteneklerinin çok yönlü gelişimine katkıda bulunan TEVİTÖL, bugün Türkiye’de üstün ve özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları ayrıcalıklı eğitimi vererek tek olma özelliği taşıyor.