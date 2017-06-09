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Türkerler Holding, İzmir’den sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi ile de işbirliği anlaşması imzaladı

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Türkerler Holding, İzmir’den sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi ile de işbirliği anlaşması imzaladı
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2017-2018 sanat sezonunda sahnelenecek “Zorba” balesine Türkerler Holding’in Mahall Ankara projesi ile tam destek.

Sahnelendiği her dönemde büyük ilgi gören “Zorba” balesi 2017-2018 sanat sezonunda  Devlet Opera ve Balesi repertuvarında yerini alacak.

Her yıl yeni prodüksiyonlarla seyirciyle buluşan Ankara Devlet Opera ve Balesi , Türkiye ekonomisinin önemli grupları arasında yer alan Türkerler Holding, Mahall Ankara projesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Mahall Ankara ve Ankara Devlet Opera ve Balesi arasında hazırlanan işbirliği protokolü Türkerler Holding Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Ankara Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Metin Turan  tarafından imzalandı.

Türkerler Holding’in, köklü kurumsal geçmişinde sağladığı ekonomik kazanımları, gücünü aldığı ülkesine ve bu coğrafyanın insanlarıyla paylaşmayı bir vefa borcu saydığını vurgulayan Ahmet Özdemir, “Türkerler 50 yıla yaklaşan köklü geçmişinde her zaman kültür ve sanatı destekledi. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldu. Geçtiğimiz ay İzmir’den sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne de katkı sunmaktan son derece mutluluk duyuyoruz” dedi. Ahmet Özdemir, “Mahall Ankara projesi, ofis, konut ve alışverişin yanında, kültür ve sanata yakın duruşu ve yarattığı farklı atmosferle Ankara’nın yeni gözdesi olacaktır” diye konuştu.

“ Bu yıl dünyaca ünlü  koreograf Lorca Messine’i ağırlıyoruz.”

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Metin Turan, bu yıl Zorba balesini dünyaca ünlü koreografı Lorca Messini ile çalışmış olmaktan mutluluk duymaktayız. Mahall Ankara ile yaptığımız işbirliğinin uzun soluklu olmasını diliyor ve Sayın Ahmet Özdemir nezdinde Türkerler Holding’e  katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu

Zorba’nınprömiyeri Temmuz’da

NikosKazancakis’in romanından uyarlanan, MikisTheodorakis’in müziklerini yaptığı eserin koreografisiLorcaMassine tarafından gerçekleştirilen Zorba’nın prömiyeri bu yıl 15.Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında  24 Temmuz’da yapılacak. Eser, Ankara’nın yanı sıra Aspendos, Bodrum ve Efes’te de sergilenecek. 

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