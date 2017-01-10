Türkistan Milli Birliği (TMB) ve Liderleri Paneli

Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği,Türkistan Araştırmaları Vakfı ile İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle, 14 Ocak 2017 tarihinde "Türkistan Milli Birliği ve Liderleri Paneli" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda (Vezneciler) saat 10.00'da başlayacak

"Türkistan Milli Birliği ve Liderleri Paneli"nde, Prof. Dr. A. Ahat Andican, Prof.Dr.Abdulkadir Donuk, Prof.Dr.

Abdulvahap Kara ve Prof.Dr.Ahmet Kanlıdere, panelist olarak yer alıyor.

Türkistan Milli Birliği,1921'de siyasi hareket olarak gelişti

Türkistan Milli Birliği (TMB), 1921 yılı Aralık ayında Türkistanlı aydınlar tarafından,Türkistan’da gizli olarak başlatılan bir siyasi hareket olarak gelişti. Amacı, Büyük Türkistan coğrafyasında bağımsız bir milli devlet kurmaktı. Sovyetlere karşı verilen mücadelenin kaybedilmesiyle, dış dünyaya taşınan TMB hareketi,önce Almanya, daha sonra da Türkiye merkezli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

KOCAOĞLU, ÇOKAYOĞLU ve TOGAN, Hareketin liderleriydi

Türkistan Milli Birliği Hareketinin liderleri; Buhara Cumhurbaşkanı Osman KOCAOĞLU(1878-1968), Hokand Muhtariyeti Lideri Mustafa ÇOKAYOĞLU(1890-1941) ve Başkırdistan Cumhurbaşkanı Zeki Velidi TOGAN’dı

(1890-1970).TMB Hareketi, gizli bir cemiyet halinde Sovyet karşıtı mücadelesini, İkinci Dünya Savaşı’na kadar sürdürdü..

Türkistan Pilavı ikram edilecek

14 Ocak 2017 tarihinde saat 10.00-12.00 arası yapılacak panelde, TMB hareketinin kuruluşundan, dağılışına kadar siyasi faaliyetleri konuşulacak, hareketin liderlerinin çalışmaları değerlendirilecek.Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği (Cerrahpaşa Cad.No:37/1,Aksaray-İstanbul/Türkiye ) yetkilileri,yaptıkları açıklamada, herkese açık olarak düzenlenen panel sonrası, davetlilere Türkistan Pilavı ikram edileceğini duyurdu.

Halim Utlu