Türkiye-Afrika Tarım İş Forumuna, 700 iş adamı katılıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı” ve “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu”, Başbakan Binali Yıldırım, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açılış konuşmalarıyla yarın başlıyor.

Afrika’da açlık ve yoksullukla mücadelede tarım ve kırsal kalkınmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde,Türkiye ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri ve iş adamları, tarım sektöründe işbirliği ve ticareti geliştirmek üzere, ilk kez Antalya’da bir araya geliyor. 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da toplanan İş Forumu'na, 200’ü Afrika’dan, 700’ü aşkın iş adamı katılıyor.

Ticari ilişkiler geliştiriliyor

2008'de ilki düzenlenen “Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”nin ardından, Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizde kayda değer bir ilerleme yaşandığını belirterek“Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı” ve “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu" dolayısı ile ilgili bir açıklamayı yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik," Bu organizasyon, ülkemizin tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki tecrübe ve imkânlarının, zor durumda olan Afrika ülkeleri için paylaşılmasına zemin teşkil edecek. Organizasyonla aynı zamanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesini, ticari ilişkilerin geliştirilmesini, tarımsal ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasını hedefliyoruz.”dedi.

Afrika’da açlık ve yoksullukla mücadelede tarım çok önemli

“Stratejik ortak olarak gördüğümüz Afrika ülkeleri ile tarım alanındaki ilişkilerimiz her geçen gün gelişme gösteriyor. 2008 yılında ilki düzenlenen “Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”nin ardından Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizde kayda değer bir ilerleme yaşanıyor.

Afrika’da açlık ve yoksullukla mücadelede tarım ve kırsal kalkınma büyük önem taşıyor. Bunun bilinci içerisinde Türkiye ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri ve iş adamları, tarım sektöründe işbirliği ve ticareti geliştirmek üzere ilk kez Antalya’da bir araya gelecek.

Bakanlık olarak organize ettiğimiz ve ev sahipliğimizde gerçekleştirilecek olan “Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı” ve “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu”nu, 27-28 Nisan tarihlerinde yapacağız" diyen Bakan Çelik, şöyle devam etti;

54 Afrika ülkesi katılıyor

"Organizasyona 54 Afrika ülkesinden gıda, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve kırsal kalkınma konularından sorumlu 50’ye yakın Bakan katılacak. Toplantı ve forum, Bakanlarla beraber büyükelçiler, uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de dâhil olmak üzere, 300 civarında katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Yarınki açılış töreninde, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed de katılarak katılımcılara hitap edecek.

Tarımsal ticaret, yatırımlar, girdiler, genç ve kadın çiftçiler ele alınacak

Toplantının ana temasını, Doğu Afrika’daki kuraklık nedeniyle yaşanan ölümlerle tekrar gündeme gelen “gıda güvenliği” konusu oluşturuyor. “Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı” ana teması altında düzenlenecek Bakanlar Konferansı’nın yanı sıra, sekiz alt başlık için tematik oturumlar da düzenlenecek.

Bu yan etkinlikler; tarımsal finansman ve krediler, tarımsal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim değişikliği, tarımsal ticaret ve yatırımlar, tarımsal girdiler, tarım endüstrisi, genç ve kadın çiftçiler, gıda ve beslenme güvenliği başlıklarından oluşacak.

200’ü Afrika’dan, 700’ü aşkın iş adamı katılıyor

Çelik,açıklamasını "Bakanlar toplantısının yanı sıra, 200’ü Afrika’dan 700’ü aşkın iş adamının katılımı ile “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu” da düzenlenecek. İki gün sürecek Tarım İş Forumu kapsamında iş adamlarını bir araya getirecek “Business to Business (B2B)” toplantıları da yapılacak.

Bu organizasyon, ülkemizin tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki tecrübe ve imkânlarının, zor durumda olan Afrika ülkeleri için paylaşılmasına zemin teşkil edecek.

Organizasyonla aynı zamanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesini, ticari ilişkilerin geliştirilmesini, tarımsal ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasını hedefliyoruz.” Sözleri ile sonlandırıldı.