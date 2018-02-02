TÜRKİYE-AMERİKA GERGİNLİĞİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Amerika Ortadoğu’ya barış getireceğim diyerek girdiği bu bölge ülkelerin hepsinde de katliamlar yaparak huzur ve istikrarlarını bozduğu gibi önemli gelir kaynaklarına da el koymuştur. Sadece Türkiye’yi yıllarca dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık yalanıyla aldatmıştır. Amerika’nın yalancı ve eşkıya bir ülke olduğunu bugüne kadar hiçbir ülke ve hiçbir lider yüzüne karşı söyleme cesareti gösterememiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya kamuoyu önündü yüzüne karşı söyleme mertliğinde bulunmuştur. Nitekim Amerika’yı dünya ülkeleri arasında yalnızlaştıran ve bazı konularda zor durumlara düşüren bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştur. Düşünün bir kere Amerika’nın zırzop başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi üzerine Türkiye konuyu BMGK’ne ve BM götürdüğünde ABD’nin oylamaya katılan ülkeleri tehdit ve şantajına rağmen 128 ülke Türkiye’nin yanında önerisini destekleyerek bu zorba ülkeyi yalnız başına bırakmıştır. ABD aynı tutumunu şimdide birlikte hareket ettiği PKK/YPG terör örgütleriyle Münbiç’ten illa de çıkmam diye tutturmuş. Suriye’nin kuzeyinde bir terör birliği kurmasana karşı çıkan Türkiye Afrin harekatından sonra sıranın Münbiç’e de geleceğinin kararını vermiştir.

PKK/YPG terör örgütlerini koruma uğruna karşı çıkan ABD makamlarından aynen Bremen mızıkacıları gibi her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. ABD’nin Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Binbaşı Galloway Türkiye’nin Afrin harekatı hakkında açıklama yaparken “Afrin’de artan şiddet sivillerin yerinden olması ve ölümleri artırma riski taşıyor” ifadesi harekata karşı çıkışın bir ifadesidir. Bölgede bulunan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel Suriye’nin kuzeyinde birlikte hareket ettikleri terör örgütleriyle ortaklığının süreceğini söylerken bir yandan da “ Türk askeriyle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz. Türkiye DEAŞ’la mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu. Tabii ki NATO müttefikimiz” şeklindeki ifadesi insanın aklına bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu sözünü getiriyor. Yine Türkiye’nin Afrin harekatıyla ilgili olarak Irak’ta üst düzey komutan olarak görev yapan Korgeneral Paul Funk terör örgütü PKK/YPG’yi kastederek “Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem.

Bu Suriye tarafında DEAŞ’e karşı aralıksız devam eden bir mücadele” açıklamasında bulunuyor. Oysa Suriye’de DEAŞ denilen İslam kanı döken militanları ABD tarafından araçlara bindirilerek güvenli bir bölgeye nakledilmiş bulunuyor. Sizin anlayacağınız Amerika denilen bu düzenbaz ülke bölgemizde tavşana kaç tazıya tut politikası izlemeye devam ediyor. Bu konuda birçok yalanı ve ikiyüzlülüğü ortaya çıktığı için dünya kamuoyu önünde itibarını tamamen yitirmiş bir ülke durumuna düşmüştür…