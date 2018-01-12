Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Av. Metin Feyzioğlu’ndan GGYD’de Çok Önemli Açıklamalar

Svetlana Williams

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Av. Metin Feyzioğlu , Başkentli genç girişimcilerle bir araya geldi, önemli açıklamalar yaptı. Feyzioğlu, “Mazeret üretmek yerine iş yapmamız, yarını nasıl kurtaracağımızı konuşmamız lazım. Halkın hakiki gündemi, basının son dakika gündemi değildir” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’ni ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof.Dr. Av. Metin Feyzioğlu , genç girişimcilerin yoğun ilgisi ve sorularıyla karşılaştı. Av. Feyzioğlu, derneğin yeni merkezinde ağırlanırken, Başkan M.Nezih Allıoğlu, GGYD’nin her siyasi düşünceden üyeye sahip, aynı zamanda her siyasi görüşe eşit mesafede duran, siyaset dışı bir STK olduğunu söyledi. Av. Metin Feyzioğlu ise gündeme ve ülkenin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, egosu yüksek insanlar yüzünden çok çektiğini ifade eden Feyzioğlu, “Şimdi bu egoları söndürme zamanı. Bunları söndürmezsek takım kuramayız. Bziim Türkiye takımına, milli takıma ihtiyacımız var. Bu takımı kurabilirsek herkes diyecek ki ‘ben bu milli hareketin damda gözcüsü de, kapıda bekçisi de olurum, kalorifercisi de, temsilcisi de olurum.’ Başka türlü olmaz…”

Halkın Gümdemi, Son Dakika Haberleri Değil

Bugün Türkiye’nin toprak değerinin, devlet değerinin üstünde olduğunu, bununsa son derece risk taşıdığını vurgulayan Av. Feyzioğlu, “Türkiye’nin devlet olarak değeri, toprak değerinin üstünde olduğu zaman birliğimizi koruyabiliriz. Türkiye devlet değerini arttırmak zorunda” şeklinde konuştu. Yine ülkemizin güvenilir, hesap verir, keyfilikten uzak karar verebilen bir yargıya ihtiyacı olduğunu kaydeden Av. Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Kürsüden siyaset yapan hâkim de istemiyoruz, kürsüye siyaseten talimat verebilir bir sistem de istemiyoruz. İkisinden de çok çektik. Bunları söylerken bugünün doğrusundan, yanlışından ders alalım, öyle yarını inşa edelim. Mazeret üretmek yerine iş yapmamız lazım. Yarını nasıl kurtaracağımızı konuşmamız lazım. Halkın hakiki gündemi, basının son dakika gündemleri değildir, siyasi gündem değildir. Siyasetçilerin bize empoze ettiği gündem ya da magazincilerin bizi esir aldığı gündem Türkiye’nin gerçek gündemi değildir. Türkiyenin gerçek gündemi, sizin içinde bulunduğunuz gündemdir. Geleceği inşa etmek için liyakat rejimini kurmaya ihtiyaç vardır. Ve bunda hukuk elzemdir.”

1.5 Milyon Kişinin Beni İzlemesi Sağlıklı Değil

Bir soru üzerine parti kurmak gibi bir düşüncesi olmadığını da söyleyen Av. Metin Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak sosyal medyada canlı yayın yaptığımda 1.5 milyon kişiye ulaşıyorum. 1.5 milyon kişinin o canlı yayını izlemesi olağanüstü bir durum ama sağlıklı değil. TBB Başkanı’nı bir gecede 1.5 milyon kişi izlememeli. İzliyorsa bir sorun var ve aslında sorunun kaynağına işaret ediyor. Demek ki insanlar adalet arıyor, çözüm arıyor, güvenilir birini arıyor. Partili olsaydım izler miydi insanlar? Parti üyesiyim aslında ama particilik yapmıyorum. Bunları birbirinden net bir şekilde ayırabiliyorum. Sekter olmasının Türkiye’ye çözüm olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Treni Beklemeyecek, Koşacaksınız