Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları sağlık kontrolünden geçti

Koru Hastaneleri ile “Sağlık Sponsorluk” anlaşması imzalayan Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları yeni sezona hazır.

İlk olarak kan örnekleri alınan oyuncular, daha sonra göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, dahiliye ve genel cerrahi polikliniklerinde muayene oldu. Sağlık kontrolü , solunum ve efor testiyle sona erdi. “ Koru Hastaneleri ” ne, Yeni Mamak Basketbol Takımı ’na yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bundan sonra işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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