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Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları sağlık kontrolünden geçti

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Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları sağlık kontrolünden geçti
Koru Hastaneleri ile “Sağlık Sponsorluk” anlaşması imzalayan Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları yeni sezona hazır.

İlk olarak kan örnekleri alınan oyuncular, daha sonra göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, dahiliye ve genel cerrahi polikliniklerinde muayene oldu. Sağlık kontrolü, solunum ve efor testiyle sona erdi. “Koru Hastaneleri” ne, Yeni Mamak Basketbol Takımı’na yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bundan sonra işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İhtiyaç duyduklarında yanlarındayız

Koru Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Yeni Mamak Basketbol takımına sağlık hizmeti sunarak  destek olmaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, Mamak Belediyesi ile devam eden çok güzel işbirliklerinin spor da dahil her alanda artarak devam etmesini dilediklerinde bulundu. Hasan Biri “Bize ihtiyaç duyduklarında sporcularımıza her türlü sağlık hizmeti desteği vermeye hazırız. Yeni sezonda Mamak Basketbol takımına başarı dilerim” dedi.

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