Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bolu Belediyespor ‘a konuk oldu

Sonraki maça odaklanmalıyız
Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, maçın ilk periyodunda her iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ikinci periyotta adeta karşılıklı sayı düellosu yaşandı.
Maçın son periyodunda sayı farkını 1’e kadar indiren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son hücumu değerlendiremeyince sahadan 77-76 skorla mağlup ayrıldı. Takımı Bolu deplasmanın da yalnız bırakmayarak tribünde yerini alan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Son ana kadar bol çekişmeli bir maç oldu. Bu maçı arkamızda bırakarak sonraki maça odaklanmalıyız” diye konuştu.
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