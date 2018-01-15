Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bolu Belediyespor ‘a konuk oldu

Mamak Belediyesi Basketbol takımı son hücumdan eli boş dönünce sahadan 77-76 mağlup ayrıldı.

Sonraki maça odaklanmalıyız

Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, maçın ilk periyodunda her iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ikinci periyotta adeta karşılıklı sayı düellosu yaşandı.