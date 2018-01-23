Türkiye Basketbol 2.Ligi’ne yaptığı transferlerle damga vuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, potada güçlenmeye devam ediyor

Ligdeki iddiasını devam ettirmek isteyen Mamak Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Görkem Sönmez’i, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ise Serkan Özver’i renklerine kattı.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki ve 1,95 metre boyundaki Görkem Sönmez forvet pozisyonunda görev alacak. Mamak’ın bir diğer transferi 1990 doğumlu ve 2,07 metre boyundaki Serkan Özver ise pivot mevkiinde Yeşil-Beyazlılar için ter dökecek.

Kadromuzu güçlendirdik

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Demir, “Takımımızın başarıya ulaşmasında yetenekli ve tecrübeli iki oyuncuyu daha kadromuza kattık. İnanıyoruz ki bu sezon başarılı ve centilmence maçlar ortaya koyarak takıma büyük katkı sunacaklar” dedi.