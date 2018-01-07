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Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İstanbul T.E.D Spor Kulübü’nü evinde ağırladı

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Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İstanbul T.E.D Spor Kulübü’nü evinde ağırladı
Kıran kırana geçen mücadeleden Yeşil-Beyazlılar, maçın bitimine son 4 saniye kala serbest atışlardan kazandığı sayılarla sahadan 70-67 galip ayrıldı.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta her periyot heyecan dolu anlara sahne olurken, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evindeki yenilmezlik serisini 5’e çıkardı.

 

Galibiyet son 4 saniyede geldi

 

İlk periyotta sayı üretmekte zorlanan Mamak Basketbol Takımı bu çeyreği 9-17 geride kapattı. 2.periyotta taraftarın desteğini de arkasına alan Yeşil-Beyazlılar bulduğu seri sayılarla farkı eriterek soyunma odasına 32-36 skorla gitti. 3. Periyoda da fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı başarılı savunmasıyla rakibini dış atışlara zorlayarak son çeyreğe 53-52 önde girdi. Karşılıklı sayılarla başlayan 4. periyotta rakip İstanbul T.E.D Spor Kulübü maçın sonlarına doğru farkı 1’e kadar indirdi. Maçın bitimine 4 saniye kala son hücumu iyi değerlendiren Yeşil-Beyazlılar, kazandıkları serbest atışları sayıya çevirerek sahadan 70-67 galip ayrıldı. Evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Mamak Belediye Basketbol Takımı taraftarlarına da büyük bir sevinç yaşattı.

 

Son ana kadar maçı bırakmadılar

İç sahada galibiyet serisinin devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“Sporcularımız son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çaba da galibiyet ile taçlandı” dedi. Maç sonu oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Akgül, ”Önemli bir rakibimizi mağlup ettik. Takım disiplinin de ne kadar önemli olduğunu bu maçta gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

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