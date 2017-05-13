Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği 3.etap startı Beypazarı’ndan verildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların pedal çevireceği yarışının 3.etap startı Beypazarı’ndan verildi.

Önceki gün, Kızılcahamam’da başlayan ve Beypazarı’nda sona eren 2.Etapta kazanan yarışmacılara Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan ödüllerini taktim etti. 3.Etabı Beypazarı Tarihi Taş Mektep önünden start alan yarışmacılar bu etapta Beypazarı - Göksu arasında dereceye girmek için pedal çevirecekler.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan " Uluslararası düzeyde profesyonel sporcuların pedal çevirdiği bisiklet yarışlarını ilçemize taşımaktan mutluyuz. Sporun ve sporcunun her zaman yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Çeşitli dallarda gerçekleştirilecek yarışmalarda tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.