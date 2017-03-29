Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bölge halkıyla yaptığı buluşmaları sürdürüyor

Karakum Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Tiryaki, 150 kişiye seslenerek “Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız ” dedi. Kreş çocuklarını hediyelerle sevindiren Başkan Tiryaki, kültür merkezi atölyelerini gezerek kadınların çalışmalarını da inceledi.

“Altndağ’da büyük bir değişim yaşanıyor”

Altındağ’ın son 10 yılda çok değiştiğini anlatan Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, ilçeye okul, sağlık tesisi, spor alanları ve cami gibi birçok yatırım kazandırdıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, göreve gelmeden önce Altındağ’ın tamamına yakınının gecekondularla kaplı olduğuna dikkat çekerek bölgenin çok uzun yıllar ihmal edildiğini hatırlattı. Altındağ’daki bu büyük değişimin son 10 yıl içerisinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bölgenin her geçen gün daha çok değer kazandığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin gelecekteki en büyük problemi madde bağımlılığı…”

Başkan Tiryaki, sokaklardaki en önemli problemin uyuşturucu madde kullanımı olduğunu söyledi ve bu konuda herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Altındağ Belediyesi olarak madde kullanımının önüne geçmek için büyük mücadele verdiklerini aktaran Başkan Tiryaki, madde bağımlılarını tedavi ettirmek için önemli bir proje yürüttüklerini vatandaşla paylaştı. Başkan Tiryaki, bu büyük tehlikeden kurtulmanın yollarından da bahsetti. Çocuğun yaşadığı çevreden asla ayrı tutulamayacağını kaydeden Başkan Tiryaki: “Çocuk ne zaman tiyatro salonlarında, kültür merkezlerinde, müzelerde, sanat galerilerinde, yüzme havuzlarında, spor tesislerinde büyürse, ancak o zaman bu sorun ortadan kalkar” dedi.