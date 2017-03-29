  • BIST 89.105
  • Altın 146,498
  • Dolar 3,6376
  • Euro 3,9255
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C

Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız

»
Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bölge halkıyla yaptığı buluşmaları sürdürüyor

Karakum Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Tiryaki, 150 kişiye seslenerek “Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız ” dedi. Kreş çocuklarını hediyelerle sevindiren Başkan Tiryaki, kültür merkezi atölyelerini gezerek kadınların çalışmalarını da inceledi.

“Altndağ’da büyük bir değişim yaşanıyor”

Altındağ’ın son 10 yılda çok değiştiğini anlatan Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, ilçeye okul, sağlık tesisi, spor alanları ve cami gibi birçok yatırım kazandırdıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, göreve gelmeden önce Altındağ’ın tamamına yakınının gecekondularla kaplı olduğuna dikkat çekerek bölgenin çok uzun yıllar ihmal edildiğini hatırlattı. Altındağ’daki bu büyük değişimin son 10 yıl içerisinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bölgenin her geçen gün daha çok değer kazandığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin gelecekteki en büyük problemi madde bağımlılığı…”

Başkan Tiryaki, sokaklardaki en önemli problemin uyuşturucu madde kullanımı olduğunu söyledi ve bu konuda herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Altındağ Belediyesi olarak madde kullanımının önüne geçmek için büyük mücadele verdiklerini aktaran Başkan Tiryaki, madde bağımlılarını tedavi ettirmek için önemli bir proje yürüttüklerini vatandaşla paylaştı. Başkan Tiryaki, bu büyük tehlikeden kurtulmanın yollarından da bahsetti. Çocuğun yaşadığı çevreden asla ayrı tutulamayacağını kaydeden Başkan Tiryaki: “Çocuk ne zaman tiyatro salonlarında, kültür merkezlerinde, müzelerde, sanat galerilerinde, yüzme havuzlarında, spor tesislerinde büyürse, ancak o zaman bu sorun ortadan kalkar” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:02
  • ​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor10 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Aydınlıkevler Mahallesi’nin yüzünü güldürecek olan Kapalı Semt Pazarı’nın inşaatı tamamlandı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-107 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
  • Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek27 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • 21’incisi düzenlenen EMITT fuarında Altındağ rüzgârı esti27 Ocak 2017 Cuma 11:03
  • Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi27 Ocak 2017 Cuma 11:00
  • Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 15. Haftası’nda MKE Kırıkkalespor’a konuk oldu23 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim