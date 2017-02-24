Teröre karşı mücadelede medyanın rolü Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Medya ve Terör Sempozyumu”nda tartışıldı. Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Demonti Otel’de gerçekleştirilen sempozyumda Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da hazır bulundu. Moderatörlüğünü gazeteci yazar Melik Yiğitel’in yaptığı sempozyumun konuşmacıları ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, gazeteci yazarlar Fadime Özkan, Fatih Atik, Ercan Gürses ve Batuhan Yaşar’dı.

TÜRKİYE ÇOK TARAFLI TERÖR SALDIRISI ALTINDA

Küresel olarak insan eliyle ortaya çıkan sorunlardan birisinin küresel terör olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye çok taraflı bir terör saldırısı altındadır. Terör sadece Türkiye’nin meselesi değildir. Terör örgütlerine destek verenler, verdikleri desteği bir hafta kesseler hiçbir terör örgütü ayakta kalamaz. Avrupa’da bazı şehirlere gittiğimizde terör örgütlerine destek veren bazı siyasilerin olduğunu, terör örgütlerinin kullanımına açtıkları bürolardan görüyoruz” dedi. Bölgede oynanan oyunların ne manaya geldiğini en iyi Türkiye’nin bildiğini kaydeden Kurtulmuş, “Bölgesini kurtarabilecek yegane güç Türkiye’dir. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler terörle Türkiye’nin ayağına pranga vurmak istiyorlar. PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı milletimiz iyi bir sınav verdi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına halkımız olumlu cevap verdi. O gece Türkiye’de en çok şehit Keçiören’de verildi. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE MEDYA HASSAS OLMALI

Medyanın kurulan emperyalist tuzaklara düşmemesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “Suriye, Araplar, Şiiler, Sünniler ve Kürtler tarafında bölünmedi, emperyalist güçler tarafından bölündü. Oynanan oyunları bilip, bölgemizdeki farklılıkları zenginlik olarak göreceğiz. Medya özgür ve tarafsız olsun istiyoruz. Aynı zamanda terörle mücadelede de medya hassas olmalıdır” dedi. Terör örgütlerinin halkın korkmasını ve içine kapanmasını istediklerinin altını çizen Numan Kurtulmuş, “Medyatik eylem yaparak halkın daha çok korkmasını isterler. Medya terör örgütlerinin işine yarayacak haberler yazamaz. Terörle mücadele Türkiye açısından beka meselesidir. Terör örgütlerinin bu mücadeleyi kazanmasına imkan yoktur. Bu mücadeleyi millet kazanacaktır. Sadece maşaları değil onların arkasındaki akılları da bu millet dize getirecektir” mesajını verdi.

HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR

Mustafa Ak ise konuşmasının başında terör nedeniyle hayatını kaybeden asker, polis, korucu ve sivil tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek, “Maalesef PKK ülkemizin bölgede mücadele ettiği tek terör örgütü değil. Güvenlik kuvvetlerimiz eş zamanlı olarak Türkiye'ye yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin hayatına kasteden DEAŞ, FETÖ, DHKP/C terör örgütlerine karşı da mücadele veriyor” dedi. Terörle mücadele konusunda herkesin sorumlulukları ve üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Başkan Ak, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeyerek "çukur siyaseti" yapan belediye başkanları olduğunu hatırlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede de yerel yönetimler olarak harekete geçtiklerini belirten Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra Keçiören’de toplanarak belediyeye ait iş makineleriyle direnişe geçtiklerini anlattı. Önce İl Emniyet Müdürlüğü’ne, oradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ve Jandarma binası önüne gittiklerini kaydeden Başkan Ak, “FETÖ terör örgütünün işgal girişimine ve milli iradeyi hedef almasına direnerek, seçilmiş iradeye sahip çıktık, vatandaşlarımız da aynı duyarlılık ve aynı bilinçle iradelerine sahip çıktılar, 27 şehitle en fazla şehit veren ilçe olduk, en fazla gazi Keçiören'de, 236 gazimiz var. Darbe adı altındaki terör saldırısına karşı verdiğimiz mücadele ile sadece demokrasimize değil aynı zamanda vatanımıza da sahip çıktığımızı gösterdik” dedi.

TERÖRE KARŞI MEDYANIN STRATEJİK BİR ROLÜ VAR

Terörle mücadelenin hassas ve kırılgan yapıya sahip olduğunu, bu nedenle medyanın üstlendiği rolün çok daha önemli ve stratejik bir hal aldığını dile getiren Başkan Ak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşlik hukukumuzu korumak, ifade ve düşünce özgürlüğü adı altında terör propagandası yapılmasına izin vermemek, 15 Temmuz'da ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, toplumsal düzeni hedef alan nefret dilini körükleyenlere karşı uyanık olmak da medyanın sorumluluğu arasında. Yurt dışındaki terör saldırılarında sorumlu anlayışı övenler, burada sorumsuz davranışlar sergileyebiliyorlar. Bilgi kirliliği yaratarak terörün amacına hizmet etmemek lazım. İnsanları korkuyla sindirerek, güvenlik zaafiyeti algısıyla sokağa çıkamaz hale getirmek terörün istediği şey. Medyanın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini 15 Temmuz'da gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli gazeteci Hande Fırat'ın programında yaptığı çağrı, FETÖ terör örgütünün ilk başta medya binalarını basarak susturma çabaları, TÜRKSAT'a yapılan saldırı medyanın ne kadar kritik bir görevi olduğunun adeta kanıtı oldu.”

AYRIŞTIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ OLMALIYIZ

UMED Başkanı Aslan Değirmenci ise, UMED olarak adil olmaya, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan uzak durmaya özen gösterdiklerini belirterek, “İfade özgürlüğü maskesi adı altında kardeşliğimizi hedef alanların maskelerini düşürelim. Bizler her dönemde, her zeminde ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıyız. Medya 15 Temmuz ruhuyla hareket ederse Türkiye’nin önündeki barikatları aşarız” dedi. Sempozyumun konuşmacıları da teröre karşı mücadelede medyanın nasıl davranması gerektiğine dair görüşlerini ifade ederlerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç terör saldırılarının basında yer almasının yeni terör saldırılarına zemin hazırladığına işaret ederek, “Terör ile ilgili görsellerin kullanılmasında medyanın çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Sempozyuma katılan herkese Keçiören Belediyesi tarafından yayınlanan “İstiklal ve İstikbal Zaferinin Adı 15 Temmuz- Keçiören’de Vatan Mücadelesi” adlı kitap hediye edildi.