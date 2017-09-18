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Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker “İsmet İnönü Parkı”nı gezdi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker “İsmet İnönü Parkı”nı gezdi
İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediyesi tarafından açılışı yapılan “İsmet İnönü Parkı”nı gezdi. Bu anlamlı gezide Özden Toker’e Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediyesince açılışı gerçekleştirilen ve babası İsmet İnönü’nün adının verildiği parka anlamlı bir ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ve Volkan Konak konseri ile 10 Eylül 2017’de düzenlenen açılışa katılamayan İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, açılıştan 4 gün sonra parkı ziyaret etti.

 

TOKER, TAŞDELEN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Park gezisinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in eşlik ederek bilgi verdiği Özden Toker, Ankara’nın en büyük parklarından birisine babasının adının verilmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Taşdelen’e teşekkür etti. Park gezisine, Toker’in kızı ve İsmet İnönü’nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı.

 

TAŞDELEN: “ONUR DUYUYORUZ”

İsmet İnönü adını Çankaya’da ve Ankara’da yaşatmanın mutluluğunu duyduklarını ifade eden Taşdelen ise “Aydınlık Türkiye’nin kurucu mimarları olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşı İsmet İnönü’nün isimlerini büyük eserlerimize vermekten onur ve gurur duyuyoruz” dedi.   

Birlik Mahallesi 365 AVM yanında bulunan park, Lozan Zafer Anıtı, meydanı, süs havuzu, kafeteryası, doğal deresi, bisiklet-araç yolları ve bin 500 metrekarelik dev biyolojik göletiyle Ankaralılara hizmet veriyor.     

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