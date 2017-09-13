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Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde 5,1 oranında büyüdü

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Murat İnanç

Türkiye sanayicisiyle, işçisiyle, tüm taraflarıyla adeta ekonomide bir tarih yazıyor. Tüm finans kuruluşlarının ülkemiz için eksi rapor verdiği bir süreçte Türkiye, Çin ve Hindistan dışındaki G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığı, saldırılara maruz kaldığı bir dönemde bu büyüme rakamlarını yakalamış olması takdire şayandır.  Hem sanayiciler, hem çalışanlar, özveriyle ekonomiye katkı sağlıyorlar. Ülkemizin büyümesi için uğraş veriyorlar. Bu bir milli seferberliktir. Ülkemize yakışır bir mücadele ve büyümedir.

Ülke olarak son zamanlarda zorlu sınavlardan geçtik. Geçiyoruz.. Yüzümüzün akıyla her türlü zorlukların üstesinden de geliyoruz. İstikrarı yakaladık. Yakalıyoruz.. Yakalanan bu istikrar da ülke ekonomimize yansımaya başladı. Bu güzel gelişmeden esnaf, işçi, işveren, çiftçi, emekli, öğrenci, toplumun her kesimi karlı çıktı.  Önümüzdeki dönemde de bu istikrarın korunması için ve ülkemizin daha ileri noktalara taşınması için çalışma hayatının temsilcileri, siyasi temsilciler ve sosyal taraflarla bir olup birlikte daha güçlü Türkiye için gayret etmeliyiz.

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